Saint-Laurent opte pour une façon écologique de se départir des matières dangereuses

SAINT-LAURENT, QC, le 27 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le conseil de Saint-Laurent a octroyé un contrat de 271 122,55 $ à la firme Révolution Environnemental Solutions LP pour le service de collecte de divers résidus provenant des opérations de réparation d'entretien dans quatre bâtiments municipaux certifiés ISO 14001, soit les Ateliers municipaux, la mairie, le Centre des loisirs et la Bibliothèque du Boisé, pour une période de 3 ans. Cette décision s'inscrit dans le cadre des directives de travail identifiées dans le système de gestion environnementale de Saint-Laurent.

Un geste responsable

Au mois de juin 2013, l'arrondissement de Saint-Laurent est devenu la première instance municipale à recevoir la certification internationale ISO 14001 pour la gestion écologique de ses opérations internes après l'adoption de son système de gestion environnementale. Celui-ci vise non seulement à diminuer l'empreinte écologique de l'arrondissement, mais également à offrir un lieu de travail sécuritaire à tous les employés. On y retrouve, notamment, une procédure stricte pour la collecte et la disposition des matières résiduelles et dangereuses produites par les équipes internes. Parmi ces matières, mentionnons, entre autres, de l'huile et des solvants usés présents dans l'atelier de mécanique des Ateliers municipaux.

« Comme je le répète souvent, chaque petit geste compte. Aujourd'hui, nous posons une action concrète en allant chercher des ressources expertes afin de nous départir des matières pouvant avoir des impacts nuisibles sur l'environnement et sur notre milieu de vie », a déclaré le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Ainsi, la firme Révolution Environnemental Solutions LP assurera la disposition sécuritaire et écologique de plusieurs types de matières, qui auparavant faisaient l'objet de collectes ponctuelles. Cette nouvelle façon de procéder assurera un service régulier et structuré adapté aux besoins de l'arrondissement.

Rappelons que les citoyens peuvent eux aussi se départir des matières dangereuses présentes dans leurs résidences, comme les restes de peinture ou d'antigel, en les déposant directement à l'écocentre Saint-Laurent situé au 3535, rue Sartelon.

