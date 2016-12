Thème central d'un important forum à Shanghai : un développement respectueux de l'environnement est une condition préalable nécessaire pour un mode de vie plus sain







You Jianxin, professeur à l'Université Tongji et éminent expert en science de la gestion explique comment le développement d'un nouveau transport public respectueux de l'environnement est la première étape

SHANGHAI, 27 décembre 2016 /PRNewswire/ -- You Jianxin, professeur à la Faculté d'économie et de gestion de l'Université Tongji et l'un des plus éminents experts en science de la gestion de Chine, a participé au 12e Forum International d'externalisation des services de Chine (Shanghai) (2016) - Innovation & Entrepreneuriat dans le domaine du transport durable et respectueux de l'environnement, dans le cadre duquel il a dirigé une discussion sur l'importance d'un transport public durable et respectueux de l'environnement. Son message : conformément au désir de chaque être humain de vivre dans un environnement sain et d'accéder à un mode de vie sain, il a évoqué les deux mots clés qui doivent faire partie intégrante de la conversation quand elle traite du transport et qui tiennent compte de la responsabilité à l'égard de l'environnement : écologie et habitudes.

Ecologie : Au minimum, trois aspects clés de l'infrastructure sous-jacente nécessitent un examen attentif : le physique (le réseau de transport, les véhicules eux-mêmes et le rôle de l'Internet), le système dans son ensemble (mise en place des systèmes garantissant un développement écologique et le développement d'un écosystème orienté marché encourageant un transport durable) et le culturel (sensibiliser les gens sur l'importance de l'adoption d'un mode de vie écologiquement durable et arriver à une définition de ce que cela signifie d'adopter un tel mode de vie fondé sur un consensus. Par exemple, la question de savoir si le développement et l'adoption de véhicules nouvelles énergies peuvent servir de ligne directrice définissant les normes de faible consommation en énergie et de faibles taux d'émissions, ou ce que seraient les règles définissant le succès du développement et du déploiement d'un réseau de transport intelligent).

Habitudes : La promotion d'habitudes favorisant un mode de vie écologiquement durable chez les particuliers, les groupes et les organisations. Le transport durable est étroitement lié aux habitudes comportementales des personnes et des organisations. Pour cela, il faudra toutefois passer d'abord par un processus optimisant la prise de conscience et le développement des habitudes comportementales. Le transport public peut-il par exemple devenir le premier choix pour la grande majorité du public voyageur ? Les véhicules à faible consommation d'énergie et à faibles taux d'émissions peuvent-ils devenir la préférence pour la plupart des acquéreurs de véhicules quand ils font un achat ? Des efforts sont clairement déployés pour accélérer ce processus, réaliser un transport durable et développer un transport écologique. Changer les habitudes de transport et de travail des gens et faire en sorte que les gouvernements en fassent de même peut aider la population générale à décider d'adopter un mode de vie plus sain, et à le faire plus tôt que tard.

En se basant sur ce qui précède, il est nécessaire de reconnaitre que le transport durable et le transport respectueux de l'environnement résultent des attentes générales en ce qui a trait à un mode de vie plus sain. Les gens sont confrontés à des défis sans précédent quand ils choisissent d'adopter un mode de vie plus sain, car ils doivent changer leur comportement actuel tant au niveau individuel qu'organisationnel. Il incombe aux gouvernements de jouer un rôle de leadership en encourageant et en appuyant ces changements de comportement, en fournissant, par exemple, un environnement concurrentiel mais équitable pour le développement d'un transport respectueux de l'environnement, en imposant un coût élevé aux véhicules fortement polluants et à n'importe quel système, réseau ou infrastructure consommant d'importantes quantités d'énergies nuisibles, et en réduisant les risques inutiles pour les entreprises innovantes qui investissent dans le développement écologique. C'est sur cela qu'il faut attirer l'attention comme première étape dans l'adoption d'un mode de vie plus sain dans le monde.

