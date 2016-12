Réaction de Coalition Montréal au départ de Benoit Dorais







MONTRÉAL, le 26 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Il est notoire, dans la politique municipale montréalaise, que la fidélité au mandat reçu ne constitue pas une vertu cardinale. Plusieurs exemples récents en témoignent. « D'où notre déception, mais pas notre étonnement, de voir Benoit Dorais quitter les rangs de Coalition Montréal pour siéger comme élu indépendant », commente Laurent Blanchard, ex-maire de Montréal et président de Coalition Montréal.

Le comité exécutif de Coalition Montréal prend acte de ce choix, en le remerciant et en saluant le travail important accompli par M. Dorais au cours des trois dernières années, dans un contexte où il lui était difficile de solliciter l'adhésion entière de son caucus, compte tenu de la position occupée par ses collègues au sein de l'administration en place.

On sait déjà que, dans sa forme actuelle, Coalition Montréal ne sera pas présent à l'élection de 2017. « Cependant, les idéaux d'ouverture, de collaboration et de critique constructive promus par Marcel Côté, notre regretté fondateur, demeurent présents aux yeux de ceux et celles qui souhaitent toujours les pérenniser », d'ajouter Laurent Blanchard.

De ce fait, les membres de l'exécutif de Coalition Montréal croient encore qu'une troisième voie est souhaitable pour l'élection de novembre 2017. Et c'est dans cette direction que l'exécutif de Coalition Montréal entend travailler au cours des prochains mois. Il se réunira au cours des prochains jours pour procéder à la nomination d'un nouveau chef et poursuivra sa réflexion pour proposer aux électeurs montréalais un choix crédible et significatif en 2017.

