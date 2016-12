L'indice de valeur commerciale des athlètes chinois a fait l'objet d'une conférence de presse le 17 décembre







La conférence de presse portait sur l'indice des stars et leur nouvelle valeur

BEIJING, 26 décembre 2016 /CNW/ - Une conférence de presse intitulée « Indice de valeur commerciale des athlètes chinois » sur le thème « Indice Stars Allianz et nouvelle valeur », organisée conjointement par la Fondation chinoise de la jeunesse et Stars Allianz of Sports and Media (Beijing) Co.Ltd., s'est tenue au Centre international d'échange de communication, de l'Université de Chine, le 17 décembre 2016.

http://www.starsallianz.com/home/Covenant/detail/id/11

Les communautés sportives à travers le monde, des agences de marketing bien connues, des institutions publicitaires et de relations publiques (PR), et des entreprises comme le Marketing Institute of CEIBS, la Swedish China Friendship Association, la plus grande société PR au monde Weber Shandwick, Ogilvy Beijing Group, TTD Sports, Mailman Group, Wayforward Advertising, ANTA Sports, Mengniu Dairy, Sidney Oliveira, Wilson, Coca-Cola, etc. ont assisté à cette conférence.

Le fondateur de Stars Allianz Sports, Dr. Li Feng, a prononcé un discours sur l'« Indice Star et la nouvelle valeur » après que la question a été posée par le célèbre présentateur sportif de CCTV, Zhang Bin. Le discours de Li, qui a porté sur la question de savoir ce que l'indice « Stars Allianz 5A » apportera à l'industrie des sports dans son ensemble, a fait forte impression sur tous les participants.

Nous espérons que la valeur de l'indice « Stars Allianz 5A » pourra promouvoir le développement de l'industrie des sports, améliorer la vie des athlètes et attirer davantage l'attention des médias pour aider le marché à croître. En faisant appel à des valeurs d'indice et à une telle méthodologie, il est possible de guider les sélections, le contrôle et la position avec précision, de réaliser de la valeur et de stimuler un développement sain. Ce système représente les trois éléments les plus critiques sur le marché, à savoir :

1. La demande du public pour la consommation de sports ;

2. Les exigences des gestionnaires de marques pour le marketing sportif ;

3. L'idée que se font les athlètes de leur propre valeur et les exigences de leur planification de carrière

Lors du forum « Indice Star et la nouvelle valeur », des invités de différents domaines des sports ont partagé leurs opinions.

M. Gao, Président de Volleyballworld, a indiqué que le Guoan FC peinait à mettre un prix sur la valeur commerciale des footballers et les immobilisations incorporelles du club. Cependant, l'exploration utile de l'indice « Stars Allianz 5A » injecte du sang neuf dans le secteur.

Le PDG de Stars Allianz Sports, Zhang Sen, a indiqué qu'en tant que premier indice commercial pour les stars du sport en Chine, l'indice « Stars Allianz 5A » jouera un rôle positif dans l'amélioration de l'écologie de l'industrie des sports.

http://www.starsallianz.com/home/Covenant/detail/id/8



