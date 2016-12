USIMINAS annonce une nouvelle prolongation de sa Sollicitation de consentement concernant ses billets en circulation







BELO HORIZONTE, Brésil, 26 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS, une société constituée à responsabilité limitée en vertu des lois de la République fédérative du Brésil (la « Société »), et sa filiale Usiminas Commercial Ltd., une société exonérée constituée à responsabilité limitée en vertu des lois des îles Caïman (l'«Emetteur »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient décidé de retarder à nouveau la date d'expiration pour la sollicitation de consentement (la « Sollicitation de Consentement ») des porteurs de billets à 7,25 % de l'Emetteur arrivant, à échéance en 2018, garantis sans conditions par la Société, et initialement émis pour un montant total en capital de 400 000 000 USD (les « Billets ») (CUSIP : 91732BAA7; G93085AA9), organisée selon les conditions énoncées dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement datée du 1er décembre 2016 (la « Déclaration de Sollicitation de Consentement ») . La Sollicitation de Consentement devait initialement prendre fin le 15 décembre 2016, à 23 h 59, mais elle avait été prolongée jusqu'au 23 décembre 2016, 23 h 59 heure de New York, par voie de communiqué de presse en date du 16 décembre 2016. La Société annonce par la présente que la Sollicitation de Consentement sera ouverte pour la réception des consentements jusqu'au 12 janvier 2017, 23 h 59 heure de New York ( la « Nouvelle date modifiée de Consentement » ). Toutes les références à la Date de consentement contenues dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement correspondront désormais à la Nouvelle date modifiée de Consentement .

La Société organise la Sollicitation de Consentement afin de renoncer provisoirement, jusqu'au 30 juin 2017, à sa non-conformité passée avec la clause de sûreté négative énoncée dans le contrat bilatéral régissant les Billets après avoir rendu opposables les intérêts de sécurité sur le collatéral octroyé à certaines banques de prêt et certains porteurs d'obligations brésiliens dans la cadre de la renégociation de l'endettement de la Société, à propos de laquelle la Déclaration de Sollicitation de Consentement contient davantage d'informations. Au 23 décembre 2016, à 17 heures, la Société avait obtenu le consentement des porteurs de 48,65 % du montant total du solde impayé du principal des Billets.

Tout porteur de Billets qui a déjà donné son consentement conformément à la Déclaration de Sollicitation de Consentement ne doit pas donner une nouvelle fois son consentement ou prendre l'une quelconque mesure. Tout porteur de Billets qui n'a pas encore donné son consentement est tenu de respecter les instructions fournies dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement, et peut utiliser le formulaire de consentement déjà fourni à cet effet.

Sauf mention contraire dans le présent communiqué de presse, toutes les autres conditions décrites dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement restent inchangées. Les porteurs de Billets sont invités à prendre connaissance de la Déclaration de Sollicitation de Consentement et du formulaire de consentement afin de connaître les conditions précises de la Sollicitation de Consentement et des procédures prévues pour donner leur consentement.

La Sollicitation de Consentement est faite uniquement sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement. La Société peut, à sa seule discrétion, résilier, prolonger ou modifier la Sollicitation de Consentement à tout moment, tel qu'il est décrit dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement.

Les questions concernant les conditions de la Sollicitation devraient être adressées directement à BofA Merrill Lynch en composant le (888) 292-0070 (appel gratuit) ou le (646) 855-8988 (appel en PCV). BofA Merrill Lynch est l'Agent de Sollicitation pour la Sollicitation de Consentement (l' « Agent de Sollicitation »). Les demandes d'aide pour remplir et fournir un formulaire de consentement ou des demandes d'exemplaires supplémentaires de la Déclaration de Sollicitation de Consentement, de formulaire de consentement ou d'autres documents connexes doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc. (l'« Agent d'information »), au (212) 269-5550 (appel en PCV) ou (877) 478-5045 (appel gratuit) ou par courrier à l'adresse suivante : 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Avis important

Ce communiqué de presse n'est fait qu'à des fins informatives et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre pour acheter des titres. Ni la Société, ni l'Émetteur, ni le Fiduciaire, ni l'Agent de sollicitation ou l'Agent d'information ne font la moindre recommandation quant à l'opportunité pour les porteurs de Billets de devoir fournir ou non des consentements pour la Renonciation. Les porteurs de Billets ne doivent pas interpréter les contenus de ce communiqué de presse, la Déclaration de Sollicitation de Consentement ou tout document connexe comme un conseil juridique, commercial ou fiscal. Tout porteur de Billets doit consulter son propre avocat, son conseiller d'affaires et son conseiller fiscal pour toute question juridique, commerciale, fiscale ou tout aspect lié à la Sollicitation de Consentement.

La Sollicitation n'est pas faite, et les consentements ne seront pas acceptés de la part ou au nom d'un porteur de Billets dans toute juridiction où la réalisation de la Sollicitation de Consentement ou l'acceptation de celle-ci ne seraient pas conformes aux lois de ladite juridiction. Cependant, la Société peut, à sa discrétion, prendre les actions qu'elle jugera nécessaires pour effectuer légalement la Sollicitation de Consentement dans ladite juridiction ou pour élargir la Sollicitation de Consentement à tout porteur de Billets dans cette juridiction.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens où l'entend l'article 27A de la loi « Securities Act ». Les énoncés prospectifs impliquent des incertitudes, des risques et des hypothèses, dans la mesure où ces énoncés comprennent des informations relatives aux projets éventuels ou futurs présumés et aux intentions d'Usiminas, notamment le lancement d'une offre publique d'échange, le compte de résultats, les stratégies commerciales, les plans de financement, la position par rapport à la concurrence, l'environnement du secteur, les éventuelles opportunités de croissance, les effets des réglementations futures, ainsi que les effets de la concurrence. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés, et Usiminas n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs après la publication du présent avis, en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou d'autres facteurs. À la lumière des risques et incertitudes décrits ci-dessus, les évènements et circonstances prévisionnel(le)s évoqué(e)s dans le présent avis pourraient ne pas avoir lieu, et ne sauraient constituer des garanties de performance future. Les résultats, réalisations et performances réel(le)s d'Usiminas pourraient varier sensiblement de ceux anticipés dans ses énoncés prospectifs, notamment de ceux exprimés dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement.

A propos d'Usiminas

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.? USIMINAS est l'un des plus importants aciéristes brésiliens, qui développe ses activités dans les secteurs miniers et logistiques, des biens d'équipement, de l'aciérie et de la transformation d'acier. Le siège social d'Usiminas est situé Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira ? Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil. Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.usiminas.com.br.

Département des relations avec les investisseurs?USIMINAS

R. Prof. José Vieira de Mendonça, 3011 ? 5º andar

Bairro Engenho Nogueira ? Belo Horizonte/MG

ZIP Code 31310-260

Contact :

Cristina Morgan Cavalcanti

Directrice des relations avec les investisseurs?USIMINAS

Téléphone : +55 (31) 3499-8856

