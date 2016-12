Avis aux médias - Itinéraire pour le dimanche 25 décembre 2016







OTTAWA, le 25 déc. 2016 /CNW/ - Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le dimanche 25 décembre 2016 :

Personnel.

Présence médiatique

18 h 30 (HP) - « In Conversation with Justin Trudeau » à Global BC et Global BC1

