Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Hanoukka







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 24 déc. 2016) -

Ce soir, à la tombée du jour, les Juifs vivant au Canada et ailleurs sur la planète souligneront le début de la Hanoukka - la fête juive des Lumières - en allumant la première chandelle de la menorah. Cette fête de huit jours commémore la lutte menée par le peuple juif pour obtenir la liberté de religion et s'affranchir de l'oppression. C'est la célébration de la victoire de la lumière sur les ténèbres, et l'espoir que des miracles peuvent survenir, même dans les temps difficiles.

Le Canada a été bâti par des personnes de toutes les confessions, appartenant à de nombreuses cultures et parlant une multitude de langues. Nous sommes une nation cosmopolite, composée de personnes qui ont leur racine partout dans le monde et qui vivent ensemble pacifiquement.

La Hanoukka est l'occasion de se remémorer les bienfaits et la liberté dont nous jouissons et de se rappeler que des personnes, ailleurs dans le monde, souffrent encore de la tyrannie et de l'oppression.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je souhaite à tous ceux qui célèbrent la Hanoukka une période festive lumineuse et paisible. Chag sameach.

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook, Instagram et Flickr.

Communiqué envoyé le 24 décembre 2016 à 16:03 et diffusé par :