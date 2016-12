Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du premier jour de la Hanoukka







OTTAWA, le 24 déc. 2016 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le premier jour de la Hanoukka :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, la communauté juive au Canada et partout dans le monde célèbrera le début de la Hanoukka, la fête des Lumières, qui durera pendant huit jours.

« La Hanoukka commémore la lutte menée par le peuple juif en vue de surmonter l'adversité et de trouver la lumière même dans les périodes de souffrances indescriptibles. Elle nous apprend que la paix peut triompher et qu'en travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur et plus lumineux pour nous?mêmes et pour nos enfants.

« Pour souligner cette occasion, familles et amis se rassembleront pour prier, chanter et allumer la menorah. Ils partageront des repas et échangeront des histoires d'espoir et remplies d'optimisme.

« Au nom de Sophie et de nos trois enfants, j'invite tous les Canadiens à réfléchir aux immenses contributions que les membres de la communauté juive du Canada apportent à notre pays, et je souhaite à tous ceux qui célèbrent cette fête une joyeuse et heureuse Hanoukka. »

« Chag Hanukkah Sameach »

