Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de Noël

OTTAWA, le 24 déc. 2016 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Noël :

« Joyeux Noël à tous les Canadiens!

« Le temps des Fêtes est vraiment la période de l'année que je préfère. Alors que nous nous réunissons avec nos proches, pensons à quel point nous sommes chanceux de vivre dans ce pays incroyable.

« Le fait de vivre au Canada s'accompagne du devoir d'être là les uns pour les autres, non seulement durant cette période de l'année, mais bien tous les jours. Après tout, ce qui caractérise notre pays, c'est que les Canadiens sont là pour s'entraider, peu importe la distance qui les sépare.

« Lorsque la tragédie a frappé Fort McMurray et que des milliers de Canadiens ont été forcés de quitter leur maisons, des milliers d'autres se sont rassemblés pour assurer que les familles évacuées aient un toit au-dessus de leur tête, des vêtements à porter et de quelque chose à manger.

« Aujourd'hui, alors que les Canadiens continuent d'accueillir des réfugiés syriens, nous ouvrons nos coeurs et nos foyers à ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous démontrons qu'il est toujours possible de faire mieux et que c'est dans les moments difficiles que nous sommes à notre meilleur.

« Ainsi, durant cette saison remplie d'espoir, tendons la main à ceux qui souffrent. Redonnons aux autres ce que nous avons reçu de toutes les façons possibles, et veillons à ce que ce temps des Fêtes soit un moment de joie pour tout le monde. Aucune tradition des Fêtes n'est plus intemporelle que Noël.

« Je vous demande également de prendre un instant pour penser aux courageux hommes et femmes des Forces armées canadiennes et à leurs familles, qui font d'immenses sacrifices pour protéger notre pays.

« Au moment où nous nous tournons vers la nouvelle année, et où nous nous préparons à célébrer le 150e anniversaire du Canada, je sais que nos plus belles années restent encore à venir.

« De la part d'Ella-Grace, Hadrien, Xavier et Sophie, je vous souhaite à vous et à votre famille joyeux Noël, joyeuses Fêtes et nos meilleurs voeux pour 2017. »

