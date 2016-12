Message du gouverneur général et commandant en chef aux membres des Forces armées canadiennes







OTTAWA, le 24 déc. 2016 /CNW/ - En cette période de réjouissance, mon épouse, Sharon, et moi tenons à transmettre nos voeux les plus chaleureux à tous les membres des Forces armées canadiennes ainsi qu'à leur famille. Nous savons à quel point vous êtes engagés dans vos fonctions et nous reconnaissons les nombreux sacrifices que cela implique, tant pour vous que pour vos êtres chers. Où que vous soyez, sachez que vous êtes dans nos pensées.

Que vous répondiez à l'appel du devoir au Canada ou à l'étranger, que vous oeuvriez au sein de la Marine royale canadienne, de l'Armée canadienne ou de l'Aviation royale canadienne, nous sommes toujours impressionnés par votre professionnalisme et le dévouement avec lequel vous remplissez vos responsabilités.

Nous sommes infiniment reconnaissants du remarquable travail que vous effectuez afin qu'un nombre toujours croissant de citoyens aient le privilège de vivre en paix et en liberté. Vous faites preuve d'une compassion et d'une bienveillance extraordinaires. Grâce à ce que vous accomplissez quotidiennement, notre nation et le monde se portent mieux.

À l'aube du 150e anniversaire de la Confédération, alors que l'esprit du temps des fêtes se répand d'un océan à l'autre, nous nous joignons au Canadiennes et aux Canadiens afin de vous témoigner notre profonde gratitude.

Nous vous souhaitons un merveilleux Noël, rempli de paix et de bonheur.

David Johnston

Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 24 décembre 2016 à 08:00 et diffusé par :