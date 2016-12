WestJet transporte un nombre record d'invités en une seule journée







Le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada vous souhaite de joyeuses fêtes

CALGARY, le 23 déc. 2016 /CNW/ - Pour la deuxième fois en 2016, WestJet a transporté un nombre record d'invités en une seule journée. La compagnie aérienne transportera environ 74 600 invités sur l'ensemble de son réseau aujourd'hui, dépassant son record précédent de 74 247 invités transportés établi le 3 janvier 2016.

« Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien de choix d'autant d'invités en cette période importante de l'année », a déclaré Bob Cummings, vice-président directeur, Services commerciaux de WestJet. « Au nom de plus de 12 000 WestJetters, j'aimerais remercier nos invités d'avoir choisi de voyager avec nous au cours de l'année ainsi que vous présenter nos meilleurs voeux et de joyeuses fêtes en toute sécurité. »

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience?invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le transporteur aérien préféré au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée au troisième rang des meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur du Canada (Aon Hewitt)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

SOURCE WestJet

Communiqué envoyé le 23 décembre 2016 à 22:58 et diffusé par :