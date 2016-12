L'internationalisation de la formation de Tongji SEM est placée sous la stratégie nationale « Une ceinture, une route »







SHANGHAI, 24 décembre 2016 /PRNewswire/ -- En décembre 2016, la 8e rencontre internationale du comité consultatif de la School of Economics and Management (École d'Économie et de Gestion) de l'université Tongji, s'est tenue avec succès. D'influents membres du gouvernement, des entrepreneurs, des présidents d'université, des doyens, des experts renommés en économie et en gestion, de nouveaux représentants des professeurs et des étudiants étaient présents pour donner des consultations sur la prise de décision essentielle pour la planification du développement à moyen et long terme de la SEM, et pour offrir des propositions pour la stratégie de développement de la SEM.

Le professeur GU Xianglin, vice-président de l'université Tongji a accordé sa pleine reconnaissance aux réalisations de la SEM dans les certifications et le développement internationaux. « La SEM a créé des connaissances en gestion et encadrement et forme des dirigeants professionnels pour la société qui sont capables de résoudre des problèmes pratiques avec une forte responsabilité sociétale, en particulier dans le développement urbain et la gestion des services. » Le professeur JIN Fu'an a brièvement exposé le développement de la SEM au cours de l'année dernière en ce qui concerne le recrutement des nouveaux professeurs, la production de la recherche scientifique, les contributions sociales, les élèves, la collaboration et les classements internationaux. Le professeur JIN a aussi répondu aux questions soulevées par les membres consultatifs l'année dernière sur son marketing, sur lequel l'école a fondé son propre département de marketing. Quand l'école a reçu les certifications EQUIS et AACSB, des centaines de médias étrangers et locaux ont communiqué cette grande nouvelle. La SEM a reçu le prix « Best Contribution for CSR Spread » (meilleure contribution pour la propagation de la responsabilité sociétale des entreprises) de la part de PR Newswire.

La table ronde a porté sur l'internationalisation de la formation de la SEM dans le cadre de la stratégie nationale « Une ceinture, une route ». Le professeur CHEN Song a d'abord présenté le contexte de cette stratégie nationale de « Une ceinture, une route », et la volonté de la SEM de contribuer à former et éduquer des professionnels de la sorte pour les entreprises chinoises et internationales. Le professeur REZA a partagé les programmes de Babson en Chine, en Russie et en Inde, qui ont permis aux étudiants d'avoir une vision mondiale et des capacités de faire face aux communications interculturelles. Le professeur WANG Guangbin a suggéré que la SEM devrait travailler étroitement avec de grandes entreprises publiques telles que China Railway, qui ont besoin de professionnels de la gestion et de l'encadrement tout en fondant des entreprises à l'étranger. M. LI Ruicheng a souligné qu'une équipe académique de la SEM qui puise dans ses avantages pour donner des conseils à ces entreprises sera très appréciée. Le Professeur HUO Jiazhen a conseillé au programme IEDP (programme de formation des dirigeants internationaux) de la SEM de donner une formation en gestion et encadrement aux employés ayant une formation d'ingénieur dans des entreprises étrangères. M. SHEN Xuejun a partagé l'expérience de SIMENS afin de collaborer avec des entreprises malaisiennes et bangladaises pour que les connaissances élémentaires en culture étrangère et les réglementations locales soient apprises avant de lancer les entreprises, dans l'optique d'assurer une communication fluide.

