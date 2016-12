La Police provinciale de l'Ontario et l'OFSC prient les motoneigistes d'être prudents







BARRIE, ON, le 23 déc. 2016 /CNW/ - La motoneige est une activité hivernale amusante et très populaire qui permet aux amateurs de découvrir certains des paysages les plus magnifiques de l'Ontario. Il convient toutefois de rappeler qu'il est important de faire preuve de jugement pour que la randonnée soit tout aussi agréable que sécuritaire.

La Police provinciale de l'Ontario et l'Ontario Federation of Snowmobile Clubs (OFSC) souhaitent rappeler aux motoneigistes qu'ils doivent assumer personnellement la responsabilité de leur sécurité et de leur bien-être cet hiver. Les décisions prises lors d'une randonnée en motoneige pourraient avoir une incidence non seulement sur le droit d'une personne à conduire un véhicule, mais aussi sur sa santé, voire sur sa vie.

Planifiez votre randonnée

En motoneige, la sécurité ne se limite pas à la conduite sur les sentiers. Il s'agit aussi de faire des choix intelligents à chaque étape de l'activité. Cela commence par la préparation du véhicule, des accessoires et de l'équipement avant la première randonnée, et se poursuit par leur entretien pendant toute la saison, ainsi que par la préparation et la communication des parcours. Cela consiste également à toujours vérifier l'état des sentiers avant d'y accéder en consultant le guide interactif au www.ofsc.on.ca (en anglais). Faire des choix intelligents est particulièrement important au début de l'hiver, avec l'arrivée de la neige et la préparation des sentiers, même si ces derniers ne sont pas encore prêts à accueillir les motoneigistes.

Une fois sur le sentier, chaque motoneigiste a la responsabilité de conduire prudemment et de toujours faire des choix intelligents. Il faut garder à l'esprit que la motoneige est une activité hors route qui se déroule dans un environnement naturel imprévisible et incontrôlable.

Qu'est qu'un environnement naturel imprévisible et incontrôlable?

Les motoneigistes doivent être conscients que les sentiers ne sont pas prévisibles ni conçus comme le sont les routes. La signalisation est fournie par courtoisie, et non pas par devoir. De plus, les motoneiges ne sont pas équipées des mêmes dispositifs de sécurité que l'on retrouve dans les voitures et les camions. Enfin, il faut savoir que les sentiers contiennent souvent des creux, des bosses, des courbes et peuvent réserver des surprises au moment où on s'y attend le moins. Attendez-vous toujours à l'inattendu : vous ne savez jamais ce que le sentier vous réserve après un tournant ou au-delà d'une colline.

La loi est conçue pour vous protéger : connaissez-la et respectez-la

Les pistes prescrites de l'OFSC sont régies par les dispositions de la Loi sur les motoneiges, lesquelles sont appliquées par les services de police locaux de toute la province. Les motoneigistes doivent connaître la loi et la respecter.

Pour que la motoneige demeure une activité amusante et sécuritaire pour tous, il y a un certain nombre de choses que chaque motoneigiste devrait faire. Entre autres :

Soyez conscients de vos capacités et respectez-les.

Ajustez votre vitesse en fonction de la visibilité, de la météo, du terrain et de votre connaissance du sentier.

Sachez quelles sont les limites de votre motoneige et ne les dépassez pas.

Familiarisez-vous avec les sentiers de votre région et planifiez vos parcours.

Restez dans les sentiers et là où les motoneiges sont autorisées.

Conduisez sur le côté droit du sentier.

Faites preuve d'encore plus de vigilance lorsque vous conduisez le soir ou la nuit.

Ne partez pas en motoneige après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. La tolérance zéro est la seule manière de conduire prudemment.

Emportez une trousse d'urgence, apprenez à donner les premiers soins et apprenez des techniques de survie.

Apprenez les différents signaux de la main et comment les utiliser correctement.

Prenez connaissance de la loi et respectez-la.

Conduisez en compagnie d'un ami ou d'un groupe.

La motoneige est une activité amusante. Pour vous assurer d'agréables randonnées, respectez la loi et faites des choix intelligents.

La Police provinciale est déterminée à sauver des vies sur les autoroutes, les sentiers et les voies navigables de l'Ontario par la réduction des blessures et des décès évitables. Elle élabore et met en oeuvre des initiatives dans le cadre de son Programme provincial de sécurité de la circulation.

L'OFSC est déterminée à exercer un leadership proactif pour la promotion d'une conduite sécuritaire et responsable sur les sentiers et hors des sentiers de motoneige de l'Ontario en renforçant les connaissances, les attitudes et les comportements des motoneigistes par l'éducation, et en créant des partenariats pour promouvoir les pratiques sécuritaires.

