Les pilotes de WestJet donnent leur appui aux plans d'expansion liés aux vols long-courriers







CALGARY, le 23 déc. 2016 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que ses 1 380 pilotes avaient voté en faveur des plans de l'entreprise d'élargir ses activités prospères liées aux gros-porteurs. Une telle approbation est requise en vertu de l'entente de la compagnie aérienne avec l'Association des pilotes de WestJet.

« Nos vols long-courriers gros-porteurs à destination d'Hawaï et de l'aéroport Gatwick de Londres nous ont permis d'offrir des bas prix et davantage de choix à des centaines de milliers d'invités et de renforcer notre position à titre de principal transporteur aérien à bas tarifs du Canada », a indiqué Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. « Cette entente témoigne de notre relation de collaboration avec l'Association des pilotes de WestJet (WJPA) et nous permet maintenant de mettre en oeuvre nos plans d'élargir nos activités liées aux gros-porteurs à de nouvelles destinations dans l'avenir. Nous allons maintenant orienter nos efforts vers l'acquisition d'avions gros-porteurs supplémentaires afin de répondre à la demande pour nos vols à bas prix. »

Durant son horaire hivernal, WestJet exploite quatre avions Boeing 767-300ER sur des liaisons sans escale à destination de Londres (aéroport Gatwick) au départ de Toronto et de Calgary; à destination d'Hawaï au départ d'Edmonton et de Calgary; et sur certaines liaisons transcontinentales, notamment entre Toronto et Calgary.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des voyages abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le transporteur aérien préféré au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée au troisième rang des meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur du Canada (Aon Hewitt)

SOURCE WestJet

Communiqué envoyé le 23 décembre 2016 à 18:55 et diffusé par :