Entente de principe à l'Hôtel Classique







QUÉBEC, le 23 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, une entente de principe est intervenue entre le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'Hôtel Classique-CSN et l'employeur. Obtenue après un blitz de négociation intense de 36 heures, celle-ci sera présentée aux membres en assemblée générale, le mardi 27 décembre prochain. L'acceptation de ce nouveau contrat de travail par les membres du syndicat mettrait un terme à un conflit de travail d'un peu plus de trois mois, débuté le 21 septembre dernier. Aucun commentaire ne sera émis d'ici là.

Affilié à la FC-CSN, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'Hôtel Classique-CSN compte environ 65 membres. Le secteur de l'hôtellerie de la FC-CSN regroupe près de 5000 membres dans 57 syndicats. La Fédération du commerce-CSN compte 30 000 membres regroupés au sein de 360 syndicats oeuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

