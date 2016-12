A l'abri pour le temps des fêtes : Les chiens sauvés de l'abattage durant le festival de la viande de chien à Yulin en Chine arrivent à Montréal







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - 37 chiens viennent d'arriver sains et saufs à la SPCA de Montréal. Grâce à Humane Society International (HSI), ils ont été sauvés du festival de la viande de chien en Chine qui se déroulait plus tôt cette année.

Ces chiens font partie d'un groupe de 110 chiens que HSI/Canada a transporté le 21 décembre de la Chine vers le Canada avec pour objectif de les placer dans des familles adoptives, avec l'aide de partenaires locaux en Ontario et au Québec. Les 110 chiens ont été sauvés de l'abattoir et des marchés aux abords de Yulin, seulement quelques jours avant le festival de viande de chien qui se déroule chaque année le 21 juin. Avant d'arriver au Canada, les chiens ont reçu des soins vétérinaires et ont été réhabilités dans un refuge d'urgence financé par HSI en Chine.. L'adoption de chiens n'est pas encore une pratique très répandue en Chine ; leur transfert en dehors du pays est donc nécessaire. HSI travaille avec des groupes de partenaires locaux afin de promouvoir l'adoption d'animaux dans le pays.

«?La SPCA de Montréal est très heureuse d'avoir soutenu HSI/Canada dans ce sauvetage important. Nous sommes soulagés de savoir que ces chiens seront bientôt placés dans des familles aimantes où ils auront la chance de vivre heureux et en bonne santé?», déclare Me Alanna Devine, directrice de la défense des animaux de la SPCA de Montréal.

Rebecca Aldworth, directrice générale de HSI/Canada, qui a accueilli les animaux à leur arrivée à Toronto, a déclaré : «?Ces chiens ont enduré un niveau de cruauté que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Lorsque nous les avons trouvés, les chiens étaient entassés dans des cages si petites qu'ils ne pouvaient pas bouger. Ils pouvaient voir les autres chiens se faire battre à mort juste devant eux. Lorsque les secouristes de HSI sont arrivées, les chiens étaient déshydratés, amaigris, blessés et misérables. Mais grâce à nos remarquables partisans, ces chiens sont sur la voie de la guérison et mèneront une nouvelle vie merveilleuse au Canada. De plus, ils seront les ambassadeurs de notre campagne contre le commerce de viande de chien dans le monde.?»

Lancé en 2010 afin d'augmenter les ventes de viande de chien, le festival de la viande de chien de Yulin entraîne le massacre de milliers de chiens et de chats pour la consommation humaine. Les protestations nationales et internationales à l'encontre du festival ont permis de réduire l'ampleur de l'évènement de 80 % au cours de dernières années.

Selon les sondages (Horizon 2016), parmi les personnes ayant une opinion sur le sujet, 78 % des Chinois pensent qu'il faut mettre un terme au festival de Yulin et 73 % sont pour une interdiction nationale du commerce de viande de chien.

Les 37 chiens sont tous installés à la SPCA de Montréal où des spécialistes du comportement canin, des vétérinaires et des employés s'occupent d'eux. Plusieurs de ces chiens sont craintifs et auront besoin de familles adoptives patientes et calmes pour les aider qui les aideront à s'adapter à leur nouvelle vie. Ils seront disponibles dès le vendredi 6 janvier 2017 à midi. Pour plus de renseignement sur les procédures d'adoption de la SPCA de Montréal, veuillez cliquer ici. Les 60 chiens restants ont été placés auprès de deux autres organismes canadiens : Dog Tales Rescue and Sanctuary (situé à King City en Ontario) et BARK (un groupe de sauvetage d'Ottawa).

Ce sauvetage a été rendu possible grâce au généreux soutien de la Eric S. Margolis Family Foundation, dont l'engagement envers la protection des animaux a changé la vie d'innombrables animaux à travers le monde. HSI tient également à remercier Sharp Transportation pour avoir fourni un espace d'entreposage et participé au transport terrestre, ainsi que Air Canada, et Kane Veterinary Supplies pour leurs généreux dons en nourriture pour chiens.

FAITS

On estime que 30 millions de chiens sont brutalement tués chaque année pour le commerce de la viande de chien, et ce, principalement en Asie. Plus de 20 millions de ces chiens sont abattus en Chine.

Le gouvernement chinois collabore avec des partenaires locaux afin d'adopter et d'appliquer de nouvelles lois sur la protection des animaux, qui limiteraient ce commerce. HSI a donné une formation ainsi que des fonds aux organisations locales afin de sauver des milliers de chiens destinés à l'abattoir, et a défini un centre de commande pour coordonner ces activités.

HSI mène également des campagnes en Corée du Sud, au Viêtnam, en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie afin de mettre un terme au commerce de la viande de chien.

Fondée en 1869, la SPCA de Montréal est la première organisation vouée au bien-être animal au Canada. Les missions de la SPCA sont de protéger les animaux contre la négligence, les abus et l'exploitation; de représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être; de favoriser la conscientisation du public et contribuer à éveiller la compassion pour tout être vivant. Pour avoir plus d'informations sur la SPCA de Montréal, rendez-vous sur notre site web www.spca.com.

Humane Society International/Canada est un intervenant de premier ordre pour la protection des animaux, et met en oeuvre des programmes actifs pour les animaux de compagnie, la protection des espèces sauvages et de leurs habitats naturels, la préservation des mammifères marins, ainsi que le bien-être des animaux d'élevage. HSI/Canada est fière de faire partie de Humane Society International, l'un des plus importants organismes de protection des animaux au monde. Notre site internet : hsicanada.ca

