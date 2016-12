Le Canada conclut une entente avec Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse au sujet du financement de l'Accord sur la santé







OTTAWA, le 23 déc. 2016 /CNW/ - Le système public de soins de santé du Canada est une source de fierté, et le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont résolus à s'assurer qu'il répond aux besoins des familles canadiennes.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse se sont entendus sur un nouveau financement fédéral ciblé sur dix ans en vue d'investissements dans les soins à domicile et les soins de santé mentale. Les deux provinces ont ainsi emboîté le pas au Nouveau-Brunswick en signant un accord avec le gouvernement du Canada afin d'apporter des changements transformateurs et d'offrir de meilleurs soins de santé aux Canadiens dans ces domaines prioritaires.

Au cours des dix prochaines années, le gouvernement fédéral favorisera l'amélioration des soins de santé, notamment pour répondre aux besoins critiques en matière d'infrastructures de soins à domicile, en accordant :

87,7 millions de dollars à Terre?Neuve?et?Labrador;

157,0 millions de dollars à la Nouvelle?Écosse.

Au cours de la même période, il appuiera des initiatives en santé mentale en accordant un nouveau financement de :

73,0 millions de dollars à Terre?Neuve?et?Labrador;

130,8 millions de dollars à la Nouvelle?Écosse.

Selon cet accord de financement, les provinces recevront leurs parts respectives de l'investissement dans les soins à domicile et la santé mentale offert par le gouvernement fédéral lors de la réunion des ministres des Finances et de la Santé tenue le 19 décembre 2016. Ces deux provinces sont les dernières à avoir conclu un nouvel accord de financement des soins de santé avec le gouvernement fédéral. Les fonds seront versés à compter du 1er avril 2017.

Au cours des prochaines semaines, les gouvernements élaboreront des indicateurs de rendement et des mécanismes en vue de la présentation de rapports annuels aux citoyens, ainsi qu'un plan détaillé sur la façon dont les fonds seront dépensés, outre les programmes existants. Le gouvernement du Canada et ceux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse règleront les détails concernant la responsabilité et la reddition de comptes, conformément à l'approche pancanadienne prévue dans l'offre de financement fédéral du 19 décembre.

Ces investissements devraient permettre d'améliorer l'accès aux services de santé mentale pour les enfants et les jeunes et de réduire le nombre de patients hospitalisés qui pourraient bénéficier de soutien et de meilleurs soins chez eux ou dans la collectivité.

Les investissements ciblés dans les soins à domicile et les soins de santé mentale s'ajoutent aux engagements existants prévus par la loi au moyen du Transfert canadien en matière de santé (TCS), lequel continuera de croître. Ce nouvel accord de financement est conforme aux investissements fédéraux offerts aux gouvernements provinciaux et territoriaux le 19 décembre. Il serait modifié pour tenir compte des changements législatifs touchant le TCS dans l'éventualité d'un accord pancanadien conforme à l'offre fédérale précédente.

C'est à Terre-Neuve-et-Labrador que le vieillissement de la population se fait le plus rapidement au pays, et l'obtention de fonds fédéraux additionnels est une priorité pour mon gouvernement. Durant nos discussions avec le gouvernement fédéral, nous avons mis l'accent sur nos besoins particuliers en matière de soins aux aînés et de santé mentale. Ces investissements montrent que le gouvernement fédéral reconnaît les pressions financières particulières que le vieillissement de la population et les problèmes de santé mentale exercent sur notre province. Nous entendons poursuivre les discussions avec le gouvernement fédéral au sujet de ces deux domaines prioritaires. »

L'honorable Dwight Ball

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes heureux d'avoir conclu une entente avec le gouvernement fédéral qui tient compte des difficultés auxquelles la Nouvelle-Écosse fait face. Le financement fédéral ciblé pour les soins de santé mentale et les soins à domicile nous permettra d'améliorer la prestation de soins aux Néo-Écossais. »

L'honorable Stephen McNeil

Premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour améliorer les soins de santé offerts aux familles canadiennes, notamment les soins de santé mentale et les soins aux aînés. Cet accord marque une étape importante dans l'amélioration des soins de santé et des résultats en santé dans la région, et je tiens à remercier Terre?Neuve?et?Labrador et la Nouvelle?Écosse de leur vision et de leur leadership. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

