Propriétés de Choix annonce le rachat de débentures de série 6 à 3 % pour 200 M$

TORONTO, le 23 déc. 2016 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que sa filiale active, Choice Properties Limited Partnership, a transmis un avis de rachat aux titulaires de ses débentures de série 6 à 3 % qui viennent à échéance le 20 avril 2017 (les « débentures »). Selon cet avis, Choice Properties Limited Partnership rachètera la totalité du capital impayé des débentures le 23 janvier 2017 et fera du 20 janvier 2017 la date de clôture des registres. En date du présent document, le montant global du capital impayé des débentures est de 200 millions de dollars.

À la date du rachat, les débentures seront rachetées conformément à leurs modalités, à un prix par tranche de 1 000 $ du capital des débentures équivalant à 1 000 $ plus un montant de 7,79182574 $ en intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement. Les débentures ne seront alors plus en circulation.

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières commerciales bien situées un peu partout au Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix totalise environ 43,3 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 535 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché et une pharmacie, ainsi que des supermarchés et des pharmacies autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille par des acquisitions rentables, des aménagements stratégiques et une gestion immobilière active. Le locataire principal et plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw limitée, le plus grand détaillant au Canada. La solide alliance de Propriétés de Choix avec Loblaw la positionne bien en vue d'une croissance future. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le troisième trimestre de 2016, son rapport de gestion annuel 2015 et sa notice annuelle pour l'exercice courant. Sauf dans la mesure requise par la loi, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

