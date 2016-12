Pétrolia inc. : Les forages de Bourque 1 et 3 sont terminés et les tests de production suivront







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - Pétrolia (TSX CROISSANCE:PEA) annonce que la plus récente étape des travaux de confirmation des ressources sur la propriété Bourque, soit la réentrée et la complétion de Bourque 1 ainsi qu'un forage supplémentaire (Bourque HZ No 3) s'est terminée dans les temps et le budget prévu. Ces forages ont révélé plusieurs indices de gaz et de pétrole dans la formation du Forillon.

Nous avons terminé le programme avec la complétion de Bourque 1. Le programme de complétion de Bourque Hz No 3 a été retardé le temps d'analyser les données recueillies sur Bourque 1 et de finaliser le plan pour les tests de production. Dans cet esprit nous avons démobilisé les principaux équipements jusqu'au printemps. Dans l'intervalle des instruments de mesure ont été installés dans les puits, afin de poursuivre la collecte de données et finalement, le site a été sécurisé pour la saison.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior Québécoise qui possède des intérêts sur un territoire de plus de 16 000 km², soit près de 23 % du territoire québécois sous permis. Pétrolia est un leader dans la recherche pétrolière et gazière au Québec et sa vision est de produire des hydrocarbures d'ici, par des gens d'ici, pour ici. Les dimensions sociale et environnementale sont au coeur des préoccupations et de la démarche d'exploration de Pétrolia. Via sa filiale Investissement PEA Inc., Petrolia détient 21,7 % des intérêts de la société en commandite Hydrocarbures Anticosti S.E.C. et sa filiale Petrolia Anticosti Inc. est l'opérateur de son projet sur l'île d'Anticosti. Pétrolia a 103 177 460 actions émises et en circulation.

