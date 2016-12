Près de trente ans après son inauguration, le funiculaire de la Tour de Montréal célèbre son millionième voyage







MONTRÉAL, le 23 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Après 29 ans d'opération, le funiculaire de la Tour de Montréal a effectué aujourd'hui son millionième voyage au sommet de la Tour de Montréal. Cet imposant ascenseur vitré, pouvant accueillir sur ses deux niveaux au-delà de 50 personnes, est demeuré en tous points identiques à ce qu'il était lors de son premier jour d'opération, le 21 novembre 1987.

« En cette année du 40e anniversaire des installations, il s'agit d'un autre événement historique pour le Parc olympique et la Tour de Montréal », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Depuis son premier voyage, le funiculaire transporte sans relâche les visiteurs qui viennent admirer la vue imprenable au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, certifiée par le livre des Records Guinness ».

Cet événement historique a été souligné par l'équipe du Parc olympique, qui a profité de l'occasion pour remettre aux passagers du millionième voyage des cadeaux souvenirs relatant l'histoire des installations ayant servi à accueillir les Jeux de 1976. [PHOTO]

Le funiculaire, de fabrication suisse, est unique au pays. Transporteur infatigable, il n'a besoin que de deux minutes pour monter ou descendre les 266 mètres de rails qui séparent l'Observatoire du sommet de la Tour au Hall touristique, situé 165 mètres plus bas. L'ascension est une expérience en soi, alors que le funiculaire commence sa montée sur une pente de 23 degrés et la termine à 63,7 degrés. Grâce à un nivellement hydraulique commandé par un balancier gyroscopique, la cabine demeure toujours à l'horizontale lors de son ascension vers le sommet.

Depuis son inauguration, le funiculaire a parcouru plus de 266 000 kilomètres, soit l'équivalent de six fois et demi le tour de la Terre. La Tour de Montréal, quant à elle, a accueilli plus de 11 000 000 de visiteurs de partout à travers le monde.

À propos du Parc olympique.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976. Depuis son inauguration, il a accueilli près de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life. Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec qui peut accueillir des événements de grande envergure. En 2015, le Stade a été occupé pendant 168 jours (incluant le montage, la tenue de l'événement et le démontage), et a accueilli plus d'un demi-million de visiteurs, sa plus forte assistance annuelle depuis 2009.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par trois millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme un important moteur de développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique est un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique. À l'occasion du 40e anniversaire des Jeux de Montréal, le Parc olympique vise à assurer la pérennité de l'héritage historique et patrimonial de ses installations pour les générations futures.

Pour informations :

Cédric Essiminy - Conseiller en relations publiques

cedric.essiminy@rio.gouv.qc.ca

514-209-8176

SOURCE Parc olympique

Communiqué envoyé le 23 décembre 2016 à 14:49 et diffusé par :