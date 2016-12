Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité à l'aéroport de Nanaimo







CASSIDY, BC, le 23 déc. 2016 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises bénéficient d'aéroports régionaux sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à nos amis ou à notre famille, de nous déplacer pour aller passer des examens médicaux ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour soutenir des collectivités dynamiques et durables. Les aéroports régionaux fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d'intervention en cas de feux de forêt.

Aujourd'hui, M. Jonathan Wilkinson, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député fédéral de North Vancouver, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un financement de 661 384 $ qui servira à construire un abri pour un véhicule et du matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs à l'aéroport de Nanaimo.

Les fonds proviennent du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada, lequel aide les propriétaires d'aéroport local ou régional à se procurer du matériel de sécurité et à moderniser leur infrastructure. Depuis le lancement du PAIA en 1995, l'aéroport de Nanaimo a reçu plus de 5,3 millions de dollars pour 19 projets liés à la sécurité, y compris les suivants : la réfection du revêtement de pistes et de voies de circulation ainsi que l'achat d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, d'une balayeuse de piste, d'un camion chasse-neige et d'un dégivreur.

À ce jour, le gouvernement du Canada a versé plus de 737 millions de dollars pour financer 849 projets à 179 aéroports par l'entremise du PAIA.

Citations

« L'aéroport de Nanaimo est un pivot important pour les résidents et les entreprises de la région. La construction d'un abri pour le véhicule et le matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs améliorera grandement la capacité d'intervention d'urgence à l'aéroport et contribuera donc à assurer de façon continue la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers, les équipages de conduite et les autres employés. »

Jonathan Wilkinson

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député fédéral de North Vancouver

« Le gouvernement du Canada reconnaît que des aéroports sécuritaires et efficaces sont indispensables au bien?être économique et social des petites collectivités. En plus de favoriser les déplacements personnels et le tourisme, les aéroports locaux constituent des vecteurs essentiels pour les entreprises, les services de soins de santé, les services sociaux, ainsi que les secteurs émergents de l'exploitation des ressources. Notre financement facilite l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires et efficaces, et nous aide à respecter l'engagement que nous avons pris de bâtir des collectivités plus sécuritaires, plus saines et plus fortes partout au pays. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

