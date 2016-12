Enigma Software Group réagit à l'incompatibilité de Malwarebytes







CLEARWATER, Floride, le 23 décembre 2016 /CNW/ - Enigma Software Group USA, LLC (« ESG ») a commencé à informer ses clients que Malwarebytes Inc., le fabricant de Malwarebytes Anti-Malware (« MBAM ») et d'AdwCleaner, a commencé à bloquer intentionnellement l'installation et le fonctionnement des programmes d'ESG SpyHunter et RegHunter pour ce que nous croyons être des raisons de concurrence. Cette action de Malwarebytes a créé une incompatibilité immédiate entre SpyHunter ou RegHunter coexistant sur le même PC avec MBAM.

Des groupes de certification indépendants tiers ont constaté que les produits d'ESG sont à la fois dignes de confiance et fiables. SpyHunter et RegHunter ont été testés et certifiés de manière indépendante par TRUSTe, un fournisseur majeur de solutions de confidentialité en ligne, qui a confirmé que les produits répondent aux exigences de son programme de téléchargement fiable. SpyHunter a également reçu une note élevée de la part d'AV-TEST, l'institut d'essais de sécurité informatique indépendant très réputé, sur sa batterie d'essais de correction.

En réponse au blocage des programmes d'ESG par Malwarebytes, ESG a engagé une action en justice devant la Cour fédérale à New York contre Malwarebytes et cherche des solutions à ce qu'elle considère être un comportement déloyal.

ESG informe actuellement ses clients concernant le développement d'un installateur alternatif de SpyHunter qui permettra à ses clients qui souhaitent utiliser SpyHunter au lieu de MBAM de le faire. L'installateur désactive MBAM, avec le consentement de l'utilisateur, et permet aux clients d'installer et d'utiliser SpyHunter.

À propos d'Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC est un intégrateur système et développeur international privé de logiciels de sécurité pour PC, avec des bureaux situés aux États-Unis et dans l'Union européenne. La société est spécialisée dans le développement de logiciels de sécurité pour PC, d'analyses de sécurité en ligne, d'évaluation des menaces adaptatives et de détection des menaces de sécurité pour les PC, ainsi que de corrections personnalisées des logiciels malveillants pour ses millions d'abonnés dans le monde entier. ESG est mieux connu pour SpyHunter®, son produit logiciel et service contre les programmes malveillants. Pour en apprendre davantage sur ESG, visitez www.enigmasoftware.com.

