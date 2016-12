Le conseiller en recherche sur les médicaments de Clarivate Analytics est finaliste du prix Fierce Innovation Awards dans la catégorie Analyse de données/Renseignements commerciaux







PHILADELPHIA, le 23 décembre 2016 /CNW/ -- Soixante-cinq p. cent des échecs dans le développement des médicaments étant dus à un mauvais choix de la cible, les chercheurs doivent appuyer leur prochain choix sur des renseignements. Le nouvel outil de Clarivate Analytics, conseiller en recherche sur les médicaments - pharmacopotentialité de la cible, a été choisi parmi les cinq finalistes du prix Fierce Innovation Awards, dans la catégorie Analyse de données/Renseignements commerciaux de la Life Sciences Edition.

Les nombreux facteurs qui représentent une possibilité dans le prochain développement d'un traitement considéré comme le premier ou le meilleur de sa catégorie posent régulièrement problème aux chercheurs pour évaluer rapidement le paysage cible entourant une indication ou un chemin. Le nouvel outil de pharmacopotentialité de la cible fournit rapidement des cibles potentielles pour une maladie intéressante. En comprenant quelles cibles sont liées à une maladie en particulier, les chercheurs peuvent mieux savoir où se trouvent les meilleures possibilités scientifiques s'ils disposent de médicaments liés à cette maladie et s'ils savent à quel stade de développement ils en sont.

L'outil de pharmacopotentialité de la cible se sert de multiples ensembles de données. Ses résultats sont affichés pour chacune des cibles afin que chaque utilisateur puisse acquérir une connaissance d'une maladie ciblée et des éléments probants connexes. Les résultats sont alors liés à certaines maladies de la cible et donnent diverses informations sur les médicaments - ceux qui agissent contre la cible, les éléments probants génétiques, les utilisations des marqueurs biologiques et les données du modèle animal.

« Sachant qu'il y a près de 200 soumissions au Fierce Innovation Awards, c'est vraiment un honneur de faire partir des cinq finalistes de la catégorie Analyse de données/Renseignements commerciaux », déclare Leo Lafferty-Whyte, à la tête du département Discovery & Translational Science Products de Clarivate Analytics. « Le Fierce Innovation Awards est reconnu dans le milieu des sciences de la vie, et la reconnaissance de notre nouveau produit avant son lancement officiel renforce notre conviction qu'il sera très utile à la recherche, pas seulement au niveau des renseignements et des analyses qu'il apportera, mais aussi au niveau des économies en termes de temps. »

Le premier conseiller en recherche sur les médicaments - pharmacopotentialité de la cible devrait être accessible en janvier, mais sera lancé officiellement en mars 2017.

