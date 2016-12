Protection de la biodiversité et élargissement du réseau des aires protégées du Canada







Candidats recherchés pour devenir membres du Groupe consultatif national sur la conservation et la biodiversité

OTTAWA, le 23 déc. 2016 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, et l'honorable ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta et ministre responsable du Bureau du changement climatique, Shannon Phillips, ont réaffirmé l'engagement du Canada à l'égard de l'élargissement de son réseau d'aires protégées et de la protection de sa biodiversité.

Le Canada s'est engagé à conserver au moins 17 pourcent de ses zones terrestres et d'eaux intérieures au moyen de réseaux d'aires protégées et d'autres mesures de conservation d'ici 2020. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble afin de respecter cet engagement, et des invitations ont été acheminées à des groupes autochtones pour qu'ils participent.

Dans le cadre de cette initiative, des demandes sont maintenant acceptées pour participer à un Groupe consultatif national qui formulera des conseils aux gouvernements sur les mesures à prendre pour préserver la biodiversité, y compris les meilleurs moyens de mesurer les progrès réalisés. Ses membres représenteront un vaste éventail de points de vue, notamment ceux des groupes autochtones, des municipalités, des organisations à but non lucratif, des organisations du secteur privé, des jeunes et d'autres intervenants.

Les Canadiennes et Canadiens sont invités à participer en faisant part de leur intérêt à devenir membres du Groupe consultatif national. Les candidats retenus seront annoncés en février 2017.

Les aires protégées sont essentielles pour les écosystèmes du Canada et jouent un rôle fondamental dans la préservation des habitats fauniques, l'atténuation des impacts du changement climatique et ouvrent la voie à des occasions de tourisme, de loisirs et de rapprochement de la nature.

Citations

« En collaborant avec les groupes autochtones, les organisations à but non lucratif, le secteur privé et d'autres intervenants, nous pouvons atteindre l'objectif de biodiversité terrestre de 17 pourcent d'ici 2020 pour le Canada. Tandis que nous nous apprêtons à nous réunir en tant que nation pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, notre gouvernement créera un héritage naturel par le biais d'un réseau coordonné de parcs et d'aires de conservation, de façon à préserver la biodiversité du Canada pour les générations à venir. J'invite les Canadiens et Canadiennes à présenter leur candidature afin de devenir membres du Groupe consultatif national, et j'encourage les personnes de partout au pays à contribuer à la protection des merveilleux espaces naturels du Canada. »



L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le gouvernement de l'Alberta est fier de codiriger cette importante initiative et de collaborer avec les responsables de nos parcs et de nos aires protégées ainsi qu'avec les communautés autochtones de partout au pays. Plus tôt cette année, nous avons mentionné que nous étudions sérieusement ce que signifierait 17 pourcent pour l'Alberta et nous sommes ravis de prendre part à cette initiative d'envergure nationale, qui vise à garantir la protection des paysages naturels importants. Nous invitons les personnes qui s'intéressent à ce projet à présenter leur candidature afin de représenter l'ensemble de la population canadienne au sein du Groupe consultatif national. Ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif national pour le bien-être des futures générations de Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Shannon Phillips

Ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta et ministre responsable du Bureau du changement climatique

Faits en bref

Parcs Canada et le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta dirigent conjointement l'initiative de conservation (volet terrestre et des eaux intérieures), qui vise à recommander des pratiques exemplaires et des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés vers la mise en oeuvre d'un réseau efficient d'aires protégées et à assurer la conservation d'au moins 17 pourcent des zones terrestres et d'eaux intérieures du Canada d'ici 2020.

Les deux ministères codirecteurs travaillent avec des représentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse, de l' Ontario , de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, d'Environnement et Changement climatique Canada et des municipalités, et des invitations ont été acheminées aux groupes autochtones.

, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, d'Environnement et Changement climatique Canada et des municipalités, et des invitations ont été acheminées aux groupes autochtones. En plus du volet des zones terrestres et des eaux intérieures, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Parcs Canada travaillent conjointement au volet marin de l'engagement, qui vise la conservation d'au moins 10 pourcent des zones marines et côtières d'ici 2020.

Actuellement, 10,6 pourcent des zones terrestres et 0,9 pourcent des zones marines du Canada sont protégées par les provinces, les territoires, le gouvernement fédéral, des groupes autochtones, des organisations à but non lucratif et des organisations du secteur privé.

Pour un énoncé des critères de mérite et des détails sur cette initiative de conservation, veuillez consulter le site Web Conservation2020canada.ca.

Document connexe

Fiche d'information: Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d'ici 2020

Liens connexes

Conservation2020canada

Biodivcanada

Convention sur la diversité biologique - Objectifs

Objectifs de conservation marine - MPO

Alberta Parks (en anglais seulement)

Parcs Canada

