Corporation Aurifère Monarques annonce la clôture de la seconde tranche d'un placement accréditif pour un montant total de 1 533 745,50 $







MONTRÉAL, le 23 déc. 2016 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété la seconde tranche d'un placement privé sans l'intermédiaire d'un courtier par l'émission de 1 330 000 actions accréditives (les « Actions accréditives ») à un prix de 0,35 $ par Action accréditive (le « Placement ») pour un total de 465 500 $.

Le produit brut total du Placement au montant de 1 533 745,50 $ servira à effectuer des travaux d'exploration sur les propriétés minières de la Société situées dans la province du Québec.

Deux administrateurs de la Société ont souscrit des Actions accréditives de la façon suivante : 15 000 Actions accréditives ont été souscrites par M. Guy Bourassa et 20 000 Actions accréditives ont été souscrites par M. Michel Baril. Ces opérations constituent des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des Actions accréditives émises à M. Bourassa ou à M. Baril ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Actions accréditives ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.

Une déclaration de changement important relative à ce/CNW/ -tte opération avec une personne apparentée sera déposée par la Société dans un délai moindre que 21 jours avant la date prévue pour la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de participation des personnes non apparentées d'une part et de la personne apparentée d'autre part dans le cadre du Placement n'étaient pas déterminées.

Tous les titres à être émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour.

La Société a retenu les services de Canaccord Genuity Corp. et de Red Cloud Klondike Strike Inc. afin d'agir en tant qu'intermédiaires de marché relativement au Placement (les « Intermédiaires »). En contrepartie des services rendus dans le cadre du Placement, les Intermédiaires ont reçu chacun une commission en espèce de 12 040 $ et 34 400 options de rémunération, lesquelles leur permettent de souscrire chacun 34 400 actions ordinaires du capital de la Société à un prix unitaire de 0,35 $, au cours d'une période de 18 mois à compter de la clôture du Placement.

Les titres émis aux termes du Placement ne sont pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi ») ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un état. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques est une société aurifère junior en pleine croissance qui a pour objectif de devenir la principale société d'exploration et de développement de propriétés aurifères dans le camp aurifère de Val-d'Or/Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement environ 196 km² de propriétés d'exploration aurifère (voir carte) le long de la faille Cadillac, incluant son actif principal la mine Croinor Gold, qui a un fort potentiel de devenir une mine en exploitation. Corporation Aurifère Monarques possède une solide position financière et près de 9 M$ en crédits auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

(Visionner notre vidéo corporatif).

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

