Yorbeau clôture un placement privé de 985 000$

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé un placement privé, sans l'entremise d'un courtier, de 7 576 922 actions ordinaires accréditives au prix de 0,13 $ l'action pour un produit brut de 984 999,86 $. Secutor Capital Management Corp. a agi à titre d'intermédiaire dans le cadre de ce placement privé.

La Société utilisera le produit provenant de l'émission des actions ordinaires accréditives pour engager des frais d'exploration canadiens sur ses propriétés.

À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et Kinross Gold Corporation (« Kinross ») ont récemment signé une convention d'option qui prévoit l'octroi à Kinross d'une option permettant d'acquérir une participation de 100% dans la propriété Rouyn de la Société (voir les communiqués de presse datés des 25 octobre 2016 et 14 décembre 2016). En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes. La Société détient également la propriété Beschefer, laquelle est adjacente au gisement B-26 de SOQUEM et est située dans une région où l'intérêt pour l'exploration s'accroît.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur le site web de la Société au www.yorbeauresources.com.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, notamment, les nouveaux projets, les acquisitions, les projets futurs et les objectifs constituent des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations seront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces déclarations.

