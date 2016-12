Crain Communications Ltd. s'apprête à fusionner ses deux marques européennes axées sur l'industrie plastique







Plastics News Europe fera office de marque distinctive de la société dans l'industrie plastique en Europe.

DÉTROIT, 23 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Crain Communications Ltd. a annoncé aujourd'hui la fusion de la portée marketing et du lectorat de ses marques Plastics News Europe et Plastics & Rubber Weekly. Plastics News Europe desservait auparavant principalement l'Europe continentale, tandis que la marque Plastics & Rubber Weekly desservait le Royaume-Uni. À compter du 1er janvier, Plastics News Europe fera office de marque distinctive de la société en Europe.

« La fusion de ces deux marques constitue un choix sensé pour nos clients et notre activité, » a déclaré Brennan Lafferty, vice-président et éditeur de groupe de Crain Global Polymer Group. « Elle permet de simplifier notre offre sur le marché grâce à une seule marque délivrant des contenus et des canaux de marketing sur des plateformes numériques, d'impression, de conférences et de salons commerciaux. »

David Eldridge, éditeur chez Plastics News Europe, Matt Barber, directeur des ventes, et Donna Bushell, directrice de conférence, conserveront leurs fonctions de direction.

« Nous disposons d'une formidable équipe au Royaume-Uni dirigée par David, Matt et Donna, qui ont noué de solides relations dans l'industrie plastique, » a déclaré Lafferty. « Notre objectif n'a jamais changé : raconter des récits exceptionnels et ouvrir la voie à nos publicitaires afin qu'ils atteignent leurs clients, à savoir nos lecteurs. »

Parmi les moments forts pour Plastics News Europe en 2017 figure le salon commercial Plastics Recycling Show Europe, qui aura lieu les 29 et 30 mars à Amsterdam. En outre, Plastics News Europe organisera cinq conférences ainsi que la cérémonie de remise des Prix de l'industrie plastique, qui aura lieu au mois d'octobre à Londres.

« Les Prix de l'industrie plastique demeurent l'événement le plus prestigieux dans l'agenda de l'industrie plastique, » a déclaré Barber, qui dirige le programme de récompenses ainsi que le salon Plastics Recycling Show Europe. « L'innovation et l'excellence y sont célébrées, pendant que les invités assistent à une soirée de divertissement spectaculaire.

« En tant que premier salon dédié au recyclage du plastique en Europe continentale, le PRSE est un événement incontournable pour tous les acteurs de ce secteur. Cette conférence et exposition gratuite est soutenue par plusieurs marques et associations majeures du secteur. Les visiteurs du salon pourront entretenir leur réseau, découvrir et capitaliser sur les opportunités commerciales offertes par le recyclage du plastique, » a déclaré Barber.

En outre, Plastics News Europe organisera en 2018 le salon commercial Plastics Design & Molding qui existe déjà depuis de nombreuses années.

L'indépendance éditoriale et l'intégrité demeurent des aspects fondamentaux concernant tous les produits proposés par Plastics News Europe.

« Plastics News Europe est d'ores et déjà célèbre pour sa capacité à informer des développements dans l'ensemble de l'industrie plastique européenne, indépendamment des frontières nationales. Notre objectif consiste à satisfaire les besoins des décideurs quelle que soit leur localisation ? d'Aberdeen à Zagreb, » a déclaré Eldridge.

Crain Communications Ltd. est une filiale de Crain Communications Inc. basée à Détroit, société de médias B2B qui possède 55 marques parmi lesquelles Plastics News, Rubber & Plastics News, Automotive News, Advertising Age et Urethanes Technology International. Crain emploie plus de 800 personnes à travers le monde.

Communiqué envoyé le 23 décembre 2016 à 11:25 et diffusé par :