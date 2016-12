TransForce change sa dénomination sociale pour TFI International inc.







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - TransForce Inc. (TSX:TFI)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a changé sa dénomination sociale et adopté le nom de TFI International Inc. dans le but de refléter la portée géographique accrue de ses activités. Après avoir obtenu l'approbation du changement de dénomination sociale par les actionnaires réunis en assemblée extraordinaire le 23 décembre 2016, la Société a déposé et obtenu les statuts de modification qui rendent ce changement effectif.

Les actions de la Société commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto sous le nom de TFI International Inc. et le nouveau symbole boursier « TFII » le 30 décembre 2016.

Conformément à ce qui a déjà été annoncé, les actionnaires inscrits peuvent continuer d'utiliser leurs certificats d'actions actuels, et les propriétaires réels des actions n'ont aucune mesure particulière à prendre.

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.transforcecompany.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

