/R E P R I S E -- Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls/

MONTRÉAL, le 15 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Les festivités de Noël sont particulièrement éprouvantes pour les aînés qui n'ont plus personne autour d'eux avec qui les partager. La solitude est encore plus difficile à supporter à cette période et c'est pourquoi Les Petits Frères illuminent la vie de leurs Vieux Amis en leur offrant une présence chaleureuse les 24 et 25 décembre.

Un Noël sans famille ni aucun proche pour un aîné sur cinq au Québec

« Certains Vieux Amis nous disent que Les Petits Frères sont arrivés juste à temps pour leur sauver la vie et rallumer l'étincelle alors qu'ils auraient voulu mourir tant ils se sentaient seuls et malheureux. », a confié Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères. L'isolement affecte la santé et aggrave un peu tout : mortalité précoce, risques de maladies cardiaques, déclin cognitif et dépression. Pour des milliers de personnes âgées, il n'y aura aucun repas en bonne compagnie, aucune visite, pas même un appel téléphonique la veille ou le jour de Noël. « Il peut être difficile de s'imaginer dans cette situation quand on est actif et en santé, qu'on a plein d'amis et une famille tissée serrée, mais personne n'est à l'abri d'être isolé. », a mentionné Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

Plus de 500 visites à domicile, en résidence ou à l'hôpital

Le 24 décembre dès 10 h, de nombreux bénévoles dévoués quitteront la maison des Petits Frères de plusieurs grandes villes dont Montréal, Sherbrooke et Québec, avec un cadeau et un repas pour deux qu'ils partageront avec un Vieil Ami. Ils seront imités par des centaines d'autres bénévoles présents dans 11 régions du Québec. Beau temps, mauvais temps, plus de 14 000 visites sont effectuées annuellement par des bénévoles, apportant joie et réconfort à des aînés vulnérables.

Près de 800 aînés prendront part à un dîner de Noël traditionnel le 25 décembre

Pour une 31e année, le Centre Sheraton Montréal accueillera 450 Vieux Amis et bénévoles dès 10 h 30 et leur offrira un dîner festif. Francine Charbonneau, ministre des Aînés et Denis Coderre, maire de Montréal, viendront souhaiter un joyeux Noël en personne aux Vieux Amis ainsi qu'à tous les convives. Béatrice Picard, comédienne et marraine de l'organisme, sera aussi présente. « J'ai été chanceuse dans la vie, j'ai une belle famille et je suis bien entourée, alors j'estime qu'il est tout à fait normal de m'impliquer auprès des aînés qui ont contribué à notre société, mais qui se sentent oubliés.», a ajouté Mme Picard. D'autres réceptions se dérouleront à Laval, Sherbrooke, Québec, Longueuil, Rimouski, Trois-Rivières Saguenay, Saint-Eustache, Thetford Mines et Terrebonne.

Près de 1 300 personnes seules du grand âge ont trouvé une famille pour la vie auprès des Petits Frères, grâce à la générosité du grand public

L'affection est souvent le premier besoin cité par les aînés et Les Petits Frères constatent au quotidien les bienfaits de leur accompagnement. L'organisme remercie les donateurs et bénévoles qui agissent concrètement pour briser l'isolement des personnes âgées en soutenant son action aux quatre coins du Québec.

Grâce à la communauté, Les Petits Frères ont presque doublé le nombre d'aînés qui en bénéficient au cours des cinq dernières années. Mais ils restent incapables de répondre à la demande croissante causée, en partie, par le vieillissement accéléré de la population et les transformations familiales. L'appui de tout un chacun est essentiel pour permettre à l'organisme de poursuivre sa mission auprès de davantage d'aînés seuls.

À propos

Depuis 54 ans, Les Petits Frères accueillent et accompagnent les personnes seules du grand âge afin de contrer leur isolement, en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. Tous les programmes de l'organisme sont gratuits pour les Vieux Amis et s'adaptent à la condition de chacun, permettant un accompagnement personnalisé jusqu'au dernier souffle. Pour renseignements ou pour faire un don : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653.

Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

