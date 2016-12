Boralex procède à la clôture de l'appel public à l'épargne de reçus de souscription d'un montant de 172,5 millions de dollars annoncé récemment







/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS?UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS?UNIS/

MONTRÉAL, le 23 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (TSX: BLX) (« Boralex » ou la « Société ») annonce qu'elle a procédé à la clôture de l'appel public à l'épargne de reçus de souscription (les « reçus de souscription ») qu'elle avait annoncé récemment et qui lui a permis de réunir un produit brut de 172 518 975 $ (le « placement »), dans le cadre duquel l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes (au sens donné à ce terme ci?après) a été levée intégralement.

Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un consortium de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Cormark Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée (collectivement, les « preneurs fermes »), qui ont acheté, par voie de prise ferme, un nombre global de 10 361 500 reçus de souscription de la Société au prix de 16,65 $ chacun.

Les reçus de souscription ont été placés dans toutes les provinces canadiennes au moyen d'un prospectus simplifié daté du 16 décembre 2016. Ils sont échangeables contre un nombre égal d'actions de catégorie A de Boralex (les « actions ordinaires »), sans autre contrepartie ni mesure, au moment de la clôture de l'acquisition, par Boralex, de la totalité de la participation financière d'Enercon Canada Inc. dans le parc éolien de 230 MW de la région de Niagara, en contrepartie de la somme en espèces globale de 238,5 millions de dollars, sous réserve des rajustements prévus dans les conventions d'acquisition (l'« opération »). Le produit net qui a été tiré du placement sera affecté au financement d'une partie du prix d'achat payable dans le cadre de l'opération.

L'opération demeure assujettie à l'obtention des approbations des organismes de réglementation compétents et à la satisfaction des conditions de clôture d'usage. La clôture est prévue pour janvier 2017.

Les titres qui ont été vendus n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États?Unis, en sa version modifiée, et ils n'ont pas été placés ni vendus aux États?Unis, ni placés auprès de personnes américaines ou vendus à de telles personnes, ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sans avoir été inscrits ou sans qu'une dispense des obligations d'inscription applicables n'ait été obtenue. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et ceux?ci ne seront pas vendus, dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres aux États?Unis. Les reçus de souscription n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act des États?Unis et ils ne peuvent pas être vendus aux États?Unis sans y avoir été inscrits ou sans qu'une dispense applicable des obligations d'inscription n'ait été obtenue.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse, y compris ceux ayant trait à l'emploi du produit qui a été tiré du placement et à la clôture de l'opération, constituent des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes actuelles. Boralex tient à préciser que, de par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués par ces énoncés ou qui les sous?tendent, ou qui pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection donnée. Boralex estime que les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs reposent étaient raisonnables au moment où elle les a posées, mais prévient les lecteurs que les hypothèses relatives à des événements futurs, dont bon nombre sont indépendantes de sa volonté, pourraient en définitive se révéler inexactes.

Les lecteurs sont prévenus de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la direction de Boralex n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres changements.

