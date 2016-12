Architecture et design : publication du nouveau classement des programmes éducatifs pour l'Amérique du Nord et l'Afrique







LONDRES, December 23, 2016

La fondation BE OPEN a publié la dernière édition de son Classement des programmes éducatifs portant sur l'architecture et le design. Ce prestigieux classement aide les candidats à choisir où étudier et influence les employeurs qui sont à la recherche des futures stars de l'architecture et du design. L'étude de cette année se concentre sur les régions de l'Afrique et de l'Amérique du Nord et fait suite au classement de l'année dernière, qui était consacré aux programmes éducatifs d'Amérique du Sud et d'Asie.

Menée par BE OPEN, cette étude a suivi 208 programmes de design en Amérique du Nord (Canada, Mexique et États-Unis) et 34 en Afrique (Égypte, Afrique du Sud, Maroc, Éthiopie, Botswana, Ghana, Kenya et Liberia).

Le classement complet prend en compte plusieurs variables. Les statistiques liées aux activités éducatives et de recherche des universités sont complétées par les avis de groupes de référence clé, à savoir des employeurs, des professeurs et des diplômés. À titre de préparation, BE OPEN a effectué des interviews avec des décisionnaires clés et des leaders du secteur du design, parmi lesquels des représentants des meilleurs studios de design et bureaux d'architecture.

Dans le cadre de l'étude, BE OPEN a analysé les deux programmes, notamment en matière de design intérieur et architectural et de conception de produit, ainsi que les disciplines relativement nouvelles et en cours de développement du design industriel et multimédia, du design sonore, et du design communicatif.

Les programmes éducatifs ont été répartis dans les groupes suivants, en fonction de critères spécifiques :

Les meilleurs programmes éducatifs ;

Les programmes éducatifs les plus fréquemment mentionnés ;

Les programmes ayant les diplômés les plus proéminents ;

Les programmes les plus axés sur la pratique ;

Les programmes les plus capitalisés ;

Les programmes les plus reconnus internationalement.

Yelena Baturina, philanthrope et fondatrice de BE OPEN, a déclaré : « Notre système de classement se veut centrer sur les individus, c'est-à-dire sur les avis, les expériences et les perspectives à la fois des étudiants et de leurs futurs employeurs. Il existe des opportunités éducatives exceptionnelles pour les jeunes créatifs, dans le monde entier, même dans les institutions moins connues. Nous aimerions célébrer cela et promouvoir l'éducation créative, afin que d'avantage de personnes en bénéficient. »

Le classement s'inscrit dans le cadre de l'initiative éducative « Inside the Academy » de BE OPEN et a été conçu pour deux groupes principaux : les candidats aux programmes universitaires de design et d'architecture à travers le monde, ainsi que leurs employeurs potentiels. À ce jour, le système a couvert l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique et l'Asie.

