O'Leary lance un site Web et un comité consultatif national ; presse les Canadiens de se joindre à lui

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 déc. 2016) - Kevin O'Leary a lancé aujourd'hui un comité national formé de conservateurs reconnus et de leaders du monde des affaires afin de tracer la voie de la victoire pour sa course à la direction potentielle. Un élément clé de son plan consistera à mobiliser le soutien à O'Leary et à lancer un mouvement national de partisans qui savent que Kevin est le seul qui peut battre Justin Trudeau. Le comité a créé un site Web - www.OlearypourleCanada.ca, afin de mobiliser le soutien public.

« Les Canadiens recherchent de plus en plus quelque chose de différent des politiciens de carrière qui gaspillent leur argent et gèrent mal notre économie, a dit Mike Coates, le président du comité. Le Canada a besoin d'un leader qui comprend l'économie et qui sait ce qu'il faut faire pour stimuler de nouveau sa croissance, et qui n'a pas peur de déranger les conventions politiques. »

Le comité exploratoire national, présidé par Mike Coates, va consulter les membres du Parti conservateur, le caucus et les électeurs, et fera un rapport à O'Leary au début de 2017.

« Le bilan d'entrepreneur de Kevin est bien connu de millions de Canadiens, et le Parti conservateur a besoin de quelqu'un de son calibre si nous voulons offrir une vraie alternative aux prochaines élections, a dit M. Coates. Si vous voulez un chef qui est prêt à se battre pour vous et qui dira les choses telles qu'elles sont, nous vous pressons de vous joindre à nous au www.OlearypourleCanada.ca pour nous le faire savoir. »

DOCUMENT D'INFORMATION - MEMBRES DU COMITÉ

Mike Coates

Le président du comité exploratoire de Kevin est Mike Coates, un militant conservateur de longue date qui a dirigé l'équipe stratégique et la préparation aux débats de M. Harper pour sa course à la direction et trois élections successives. Sur le plan professionnel, Mike a été PDG de H+K Canada pendant 19 ans, avant d'être PDG de H+K pour les Amériques, à New York. Il est maintenant vice-président et réside à Ottawa.

Mike Harris

Mike Harris est devenu le vingt-deuxième premier ministre de l'Ontario après une victoire électorale éclatante. Quatre ans plus tard, les électeurs de l'Ontario ont réélu Mike Harris et son équipe ? faisant de lui le premier dirigeant de l'Ontario en plus de 30 ans à former un deuxième gouvernement majoritaire de suite.

Après avoir quitté ses fonctions en 2002, M. Harris a formé sa propre firme de conseils. À titre de président de Steane Consulting Ltd., M. Harris conseille de nombreuses entreprises canadiennes, dont Fasken Martineau DuMoulin LLP, où il est actuellement conseiller principal en affaires.

Ken Hughes

Ken Hughes est un homme d'affaires et un entrepreneur prospère qui a aussi servi avec distinction dans la vie publique : député ? 1988-1993 ; président fondateur, Services de santé de l'Alberta ? 2008-2011 ; député provincial de l'Alberta ? 2012-2014 (ministre de l'Énergie, des Affaires municipales).

Guy Lauzon

Élu une première fois comme député fédéral de Stormont-Dundas-South Glengarry en 2004, puis de nouveau en 2006, 2008, 2011 et 2015, Guy Lauzon est un membre du caucus conservateur hautement respecté. Ayant été président du caucus conservateur national pendant sept ans, il a travaillé avec le premier ministre Stephen Harper, les membres du cabinet et ses collègues du caucus, défendant des lois et des politiques pour un Canada meilleur.

Marjory LeBreton

Marjory LeBreton est une militante conservatrice de longue date. Elle a pris sa retraite du Sénat du Canada en juillet 2015. Elle a été leader du gouvernement au Sénat et ministre du cabinet de 2006 à 2013. Elle est l'ancienne présidente de MADD Canada et siège actuellement au conseil d'administration.

Rick Perkins

Rick est membre du Parti depuis plus de 30 ans. Il a été le trésorier national du Parti, a siégé à trois comités de campagne nationaux, a été candidat et est actuellement vice-président de l'ACÉ de South Shore St. Margaret du Parti conservateur du Canada. Rick est cadre et entrepreneur en marketing et est un Néo-Écossais de 8e génération.

Perry Dellelce

Perry est cofondateur et associé directeur de Wildeboer Dellelce LLP, le principal cabinet d'avocats en transactions des finances de l'entreprise du Canada. Perry est aussi président sortant et membre du conseil d'administration de la Sunnybrook Hospital Foundation, et est actuellement président la campagne Défier les conventions de l'Université d'Ottawa.

Todd A. Halpern

Todd A. Halpern est président de Halpern Enterprises. Il est champion du conseil de la Krembil Neuroscience Centre Campaign, de la Brain Campaign, de l'Arthritis Campaign et de la Peter Munk Cardiac Centre Campaign. Il siège au conseil de la Toronto General & Western Hospital Foundation depuis 2005.

M. Halpern est le président du Grand Cru Culinary Wine Festival, qui soutient la recherche du Réseau universitaire de santé. Il est aussi membre du Comité des nominations et de la gouvernance.

Sara MacIntyre

Sara travaille en politique conservatrice depuis des années. Elle a été l'attachée de presse du premier ministre Stephen Harper de 2009 à 2012, notamment aux élections générales de 2011. À l'opposition, Sara a travaillé comme chercheuse au Bureau du chef de l'Alliance canadienne de 2002 à 2004. Elle a aussi brièvement travaillé avec les Libéraux de la Colombie-Britannique et vit maintenant à Toronto, où elle travaille comme consultante en communication d'entreprise.

