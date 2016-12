Chubb promeut Graham Lambourne à la tête des règlements pour multinationales et des assurances générales à l'étranger







LONDRES, 23 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui que Graham Lambourne, actuellement directeur à l'échelle mondiale des règlements pour clients en Europe, a été promu au poste de dirigeant des règlements de multinationales pour les assurances générales à l'étranger.

Graham sera responsable de l'amélioration et du raffinement supplémentaires de la capacité des règlements de multinationales de Chubb. Il travaillera avec des collègues en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Europe afin d'offrir des services à la pointe du marché aux clients et aux courtiers du grand réseau détenu par Chubb ainsi qu'à ses partenaires de réseau. Son rôle comprendra le développement de nouveaux outils de rapports de multinationales qui permettront aux clients internationaux de Chubb de bénéficier d'informations de déclaration précises et opportunes ainsi que de meilleures analyses de données pour les aider à gérer leurs risques. Il s'occupera également du développement continu de Worldview, la plateforme sur le Web primée de Chubb qui permet au client de gérer leurs programmes multinationaux en temps réel.

Graham dispose de plus de 30 années d'expérience dans les règlements d'assurance. Il a rejoint Chubb en 2015 en tant que responsable des règlements de clients internationaux en Europe. Avant cela, il a occupé une série de postes de cadres de règlements chez AIG et XL Group. Graham, dans cette nouvelle position, restera basé à Londres et il sera rattaché à Simon Priebbenow, le vice-président du développement des services de règlements chez Chubb. Sa nomination prend effet immédiatement. Il prend la relève de Graham Chesman, le vice-président des règlements de multinationales pour les assurances générales à l'étranger, qui prend sa retraite à la fin de l'année.

Andrew McBride, le vice-président exécutif des règlements pour les assurances générales à l'étranger, a déclaré :

« La promotion de Graham est bien méritée. Depuis qu'il a rejoint Chubb en 2015, Graham a démontré ses compétences de direction et un engagement qui sont critiques dans nos efforts destinés à offrir des services de calibre mondial à nos clients multinationaux. Sa nouvelle mission internationale lui permettra d'utiliser sa grande expertise de manière plus étendue. J'ai hâte de travailler avec lui ».

« Je tiens à remercier Graham Chesman pour ses remarquables 37 années de service chez Chubb. Il quitte l'entreprise avec nos sincères remerciements et nos meilleurs voeux pour l'avenir ».

Joe Clabby, le président de division des comptes internationaux, a déclaré :

« Le réseau international complet de Chubb, notre technologie primée démontrée par la plateforme Worldview, nos capacités internes exclusives d'ingénierie des risques, notre engagement d'offrir un service supérieur de règlements sont au coeur de notre proposition pour les clients multinationaux. Les gestionnaires de risques font face à des défis de règlements de plus en plus complexes et transfrontaliers. Je suis convaincu que l'expérience et les compétences de Graham vont nous aider à garantir que nous continuons à offrir des solutions et à anticiper les besoins en constante évolution ».

À propos de Chubb

Chubb est la plus grande compagnie d'assurance de biens et de risques cotée en bourse au monde. Avec des activités dans 54 pays, Chubb propose des assurances de biens et de risques personnelles et commerciales, des assurances individuelles contre les accidents et des assurances complémentaires de santé, de la réassurance et des assurances-vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscriptions, nous évaluons, prévoyons et gérons les risques avec de la perspicacité et de la discipline. Nous nous occupons des règlements et les payons équitablement et rapidement. La société se distingue par son offre étendue de produits et services, ses vastes capacités de distribution, son exceptionnelle santé financière et ses activités locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux administratifs à Zurich, New York, Londres et à d'autres endroits et il emploie environ 31 000 personnes dans le monde entier. Des informations supplémentaires peuvent être consultées sur : chubb.com/uk

