Refonte de la marque Betafence Corporate Services sous le nom de PRÆSIDIAD

GAND, Belgique, December 23, 2016 /PRNewswire/ --

Betafence Corporate Services, numéro un du marché mondial des systèmes et solutions de sécurité périmétrique, annonce une refonte de son image de marque sous le nom de PRÆSIDIAD faisant suite à l'acquisition récente de la société Hesco.

Betafence Corporate Services vient de consolider sa stratégie de croissance dans le domaine de la haute sécurité grâce aux acquisitions récentes des sociétés Hesco et Secure USA qui ont profité à l'ensemble du groupe. En outre, ces acquisitions ont favorisé l'expansion de la propriété intellectuelle de la nouvelle marque PRÆSIDIAD, rassemblant plus de 50 brevets internationaux relatifs aux systèmes de sécurité intégrés.

Misant sur les compétences conjuguées des trois spécialistes de renommée mondiale en sécurité périmétrique et sur une expérience cumulée de 172 années, PRÆSIDIAD s'impose d'entrée de jeu comme le leader du marché mondial. Son offre globale : Systèmes défensifs et production de clôtures et treillis industriels qui assurent la protection des infrastructures militaires, administratives, commerciales et résidentielles.

PRÆSIDIAD provient du terme latin « praesidium » qui signifie protéger. L'équipe Marketing et les dirigeants du groupe développeront la nouvelle marque avec un minimum de perturbations des activités et créeront une nouvelle image de marque rassemblant sous un dénominateur commun les marques actuelles et futures afin de proposer des solutions intégrées de sécurité périmétrique.

Michele Volpi, Président-directeur général de PRÆSIDIAD, a indiqué : « L'appellation PRÆSIDIAD constitue l'occasion d'élargir notre gamme grâce à des innovations bien au-delà de nos clôtures et treillis traditionnels. Nous resterons fidèles à la mission de Betafence visant la mise au point de solutions dignes de confiance. Au sein d'un marché stimulé par une demande mondiale grandissante en matière de solutions complètes de sécurité, nos clients bénéficieront d'une expertise accrue et de notre détermination à offrir des produits et services de qualité en matière de sécurité périmétrique et personnelle ».

L'expansion accélérée des gammes Hesco et Betafence et les avancées sur de nouveaux marchés clés sont garantes de la réussite future soutenue de toutes les branches du groupe. L'appellation PRÆSIDIAD prend effet dès aujourd'hui en remplaçant « Betafence Group services» dans les communications de l'entreprise alors que le déploiement de la marque PRÆSIDIAD est prévu pour l'année 2017. Les produits PRÆSIDIAD rassemblant les marques Betafence, Hesco et SecureUSA continueront à assurer la protection des foyers, des collectivités et des forces de l'ordre ainsi que la sécurité des infrastructures critiques.

Betafence®, leader du marché mondial des systèmes intégrés de sécurité périmétrique, protège les infrastructures critiques et les sites sensibles dans les secteurs publics et industriels ainsi que sur le marché résidentiel.

Hesco® est un leader mondial novateur dans les secteurs de la défense et des systèmes de sécurité, notamment des barrières défensives, des barrières anti-inondations, des systèmes rapidement déployables, des bunkers de sécurité et des gilets pare-balles.

SecureUSA®, fournisseur mondial de solutions intelligentes de protection périmétrique, se spécialise dans la fusion de la sécurité physique aux technologies de l'information pour créer une solution holistique de protection périmétrique.

