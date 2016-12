G2A discute de ses projets d'entreprise lors de l'émission avec Kathy Ireland de la chaîne Fox Business Network







LOS ANGELES, December 23, 2016 /PRNewswire/ --

G2A, société de jeux et technologie financière, a été récemment l'invitée de l'émission « worldwide Business » avec Kathy Ireland. Dans la transmission du 17 décembre 2016, diffusée en tant qu'émission commanditée sur Fox Business Network, Bartosz Skwarczek, PDG et cofondateur de G2A, et Dawid Rozek, DSI et cofondateur, ont discuté des projets passés, présents et surtout futurs de G2A.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/451311/G2A_Fox.jpg )



Le PDG et DSI de G2A ont été les invités de Kathy Ireland pour traiter de ce que l'avenir réserve à G2A.COM. Bien qu'encore très axée sur sa plateforme de jeux, G2A a évolué bien au-delà de ses origines, en investissant massivement ces dernières années dans son portail de paiement G2A Pay. Durant l'émission, Bob Voermans, vice-président exécutif, Paiements mondiaux, a vanté les vertus de G2A Pay, notamment son intégration simple en une seule étape. Le porte-monnaie électronique virtuel de G2A ainsi que les 150 modalités de paiement disponibles. L'enthousiasme de G2A envers ses divers produits et projets était bien évident pendant l'émission. Les divers responsables de la société ont parlé des produits et projets qui les passionnent, tels que la solution d'impression tout-en-un G2A 3D Plus et le parc d'attractions de réalité virtuelle G2A Land.

Le parcours de G2A depuis ses débuts e été présenté sur Fox Business Network, la chaîne américaine d'actualités commerciales et financières diffusée dans quelque 74 millions de foyers américains. Propriété de Fox Entertainment Group (une division de 21st Century Fox), FBN est la principale chaîne consacrée aux actualités commerciales aux États-Unis, au même titre que CNBC. Worldwide Business avec Kathy Ireland, fait partie de la programmation Fox Business depuis plus d'un an, a déjà accueilli une pléiade d'entreprises prospères, dont Dell Inc., Allianz Global Assistance et American Express. Voilà que G2A s'est désormais mise en avant en partageant son histoire et ses perspectives commerciales dans le cadre de l'émission.

G2A était ravie de donner à ses clients et partenaires un aperçu du fonctionnement internet de G2A.COM et de faire part de ses projets d'expansion future.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter pr@g2a.com.

Communiqué envoyé le 23 décembre 2016 à 05:34 et diffusé par :