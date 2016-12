Une association de portails immobiliers européens vient de voir le jour : atHomegroup et Casa.it, soutenues par Oakley Capital Private Equity, viennent d'être rachetées par leurs directions







LUXEMBOURG, December 23, 2016 /PRNewswire/ --

Les portails immobiliers en ligne atHomeGroup (regroupant les marques atHome.lu au Luxembourg, immoRegion.fr en France et atHome.de en Allemagne), ainsi que Casa.it ont annoncé leur collaboration : les directions des 2 entités, supportées par Oakley Capital Investments, ont opérées un MBO pour reprendre les activités européennes de REA Group.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/452204/immoRegion_Logo.jpg )



Mediobanca a agi en qualité de conseiller financier d'Oakley dans la transaction, dont l'achèvement est prévu au cours du 1er trimestre de l'année 2017.

Tim Pittevils (CEO d'atHomeGroup), Luca Rossetto (CEO de casa.it), Julian Kavanagh (CFO -casa.it) et Mario Capocaccia (Head of Product and IT - casa.it) - continueront d'assurer le développement des deux entités.

L'innovation restera au coeur des deux marques, afin d'offrir aux clients & utilisateurs le service le plus optimal, et une véritable expérience digitale. L'objectif est de couvrir l'intégralité des étapes clés d'un projet immobilier

Créée en 2001, atHome Group est aujourd'hui leader sur le marché des annonces immobilières en ligne au Luxembourg, avec un taux de pénétration de plus de 90% des agents immobiliers du pays. Depuis 2005 le portail s'est implanté en France en suivant une approche régionale, avec sa marque immoRegion.fr.

Créée en 1996, Casa.it est l'acteur numéro deux sur le marché des annonces immobilières en ligne en Italie. Le marché de l'immobilier résidentiel italien est estimé à une valeur dépassant 75 milliards d'euros par an, et la pénétration des portails de l'immobilier en ligne devrait croître fortement à mesure que le marché se développe.

Tim Pittevils, directeur général d'atHome Group, a commenté :

« L'expertise et l'esprit d'entreprendre d'Oakley et les synergies potentielles à développer avec les acteurs du numérique qu'il détient en portefeuille, vont participer à conforter notre rang de leader au Luxembourg et asseoir nos marques en France et en Allemagne. Je suis très enthousiaste et impatient de me lancer dans cette nouvelle aventure, avec Oakley et toute l'équipe de atHome Group ».

Luca Rossetto, Directeur général de Casa.it, a commenté :

« Notre partenariat avec Oakley Capital offre des conditions optimales à toute l'équipe de casa.it afin de franchir un nouveau cap dans notre développement sur le marché digital. Nous avons pour ambition de construire une remarquable success story, en Italie et en Europe ».

Peter Dubens, directeur associé d'Oakley Capital, a commenté :

« Nous sommes très heureux de soutenir Luca Rossetto, Tim Pittevils et leurs excellentes équipes de direction dans le cadre de cette opération. Grâce à notre expertise dans le digital avec nos précédents investissements (Facile.it, Parship Elite Group et Verivox.de), nous sommes très heureux de soutenir la croissance et le développement de ces deux entités en Europe.

Communiqué envoyé le 23 décembre 2016 à 04:37 et diffusé par :