DreamsCloud ouvre un laboratoire de recherche novateur pour l'étude approfondie des rêves

DreamsCloud (http://www.DreamsCloud.com), le réseau social de partage des rêves, a annoncé aujourd'hui avoir créé un laboratoire de recherche novateur, Circadia Labs (http://www.circadialabs.com ), qui a vocation, en tant que centre des savoirs, à explorer la valeur inexploitée des rêves.

Le laboratoire formalisera la pratique de la science de la mesure chez DreamsCloud, analysera les rêves avec une rigueur toute intellectuelle et s'associera au milieu scientifique élargi pour explorer le lien entre les rêves et des effets variés sur la santé. Circadia Labs est implanté à Austin au Texas.

Le laboratoire de recherche, dont le personnel est constitué de psychologues, d'anthropologues, de linguistes informaticiens et de chercheurs spécialisés dans les données, est dirigé par la directrice de la recherche de DreamsCloud, le Dr Kate Niederhoffer, psychologue sociale ayant des compétences pointues en psychologie du langage et en analyse de texte.

Circadia Lab, qui a pour fonction initiale d'élaborer une plateforme à même de produire des visualisations, des connaissances et des outils associés à la banque de rêves mondiale en plein essor de DreamsCloud, a vocation à devenir un centre de recherche solide spécialisé dans la compréhension des comportements humains.

« Circadia Labs joue un rôle essentiel en nous procurant les outils et connaissances scientifiques nécessaires pour aller plus loin dans l'analyse et la connaissance des rêves », indique Jean-Marc Emden, fondateur et PDG de DreamsCloud. « DreamsCloud s'est doté d'une équipe talentueuse appuyée par un conseil consultatif de premier ordre et un large écosystème de partenaires pour donner corps à ce projet singulier. Notre objectif est de déplacer numériquement et d'explorer en profondeur les rêves afin d'enrichir la phase éveillée de notre vie quotidienne en préservant notre culture, disposant de connaissances psychologiques et d'une approche plus précise de la santé. »

DreamsCloud a pour mission de permettre l'établissement de liens pertinents dans le monde à travers le partage des rêves. Le réseau vise à réunir et conserver les rêves. La création de Circadia Labs permet à la plateforme de renforcer l'intégrité et la sécurité des données tout en élargissant l'étendue de ses services aux rêveurs du monde entier.

« La constitution de Circadia Labs témoigne de notre foi en la valeur inexploitée que recèlent les rêves et de notre confiance sans faille dans l'approche scientifique pour appréhender les rêves », précise le Dr Kate Niederhoffer, directrice de la recherche chez DreamsCloud. « Nous sommes ravis de repousser les limites de notre connaissance de l'être humain en nous basant sur l'expression consciente. »

