ZAFUL crée une communauté en ligne afin de favoriser la communication avec ses utilisateurs







Zaful lance une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de partager des informations et de communiquer entre eux

LOS ANGELES, le 23 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Internet est une bénédiction pour de nombreuses sociétés à travers le monde. Il a fourni la possibilité d'atteindre davantage de personnes de manière nouvelle et améliorée au travers de différentes méthodes de marketing. Le marketing interactif fait partie de ces méthodes ; Zaful recourt à cette forme de marketing pour comprendre les besoins et les choix des utilisateurs, et adapter ces données à ses offres. Zaful se concentre sur les vêtements de mode à bas prix et les marques de haute qualité. La société recourt désormais à différentes stratégies de marketing interactif afin de mieux interagir et comprendre ses utilisateurs.

Connexion à Facebook via le site Web de Zaful. Lorsque vous vous rendez sur le site Web de Zaful et naviguez sur la page de description des produits, une nouvelle icône Facebook Messenger permet aux clients de contacter à toute heure du jour l'équipe d'assistance en ligne, afin qu'une réponse puisse être apportée à leurs demandes ou interrogations. Lorsqu'un client ne parvient pas à obtenir sur le site Web la réponse dont il a besoin, ce client a la possibilité de nouer un dialogue et de demander à l'équipe d'assistance de lui fournir les réponses dont il a besoin.

Zaful utilise Facebook afin d'interagir et de se connecter avec ses utilisateurs du monde entier. Certains autres site de mode célèbres tels que Sammydress et Rosegal se sont également lancés et utilisent Facebook pour communiquer et interagir avec leurs utilisateurs, en intégrant l'entrée de groupe Facebook sur la page de description des produits.

Interaction avec la nouvelle Communauté Zaful-me

Sur le site Web, un onglet « Z-ME » situé en haut à droite de la barre de navigation dirige les utilisateurs vers la communauté Zaful-me. Ils peuvent également télécharger l'appli Zaful afin de profiter de cette expérience.

La communauté Z-me a été créée afin de permettre aux utilisateurs d'interagir et de partager des informations à propos d'eux-mêmes, de la mode, et de leur expérience de shopping chez Zaful. La communauté Z-me est un concept innovant qui permet de garantir que Zaful accède à une meilleure compréhension des goûts des utilisateurs, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de partager des photos de vêtements et des idées de tenues, ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs grâce à ce processus.

À propos de Zaful :

Zaful est une boutique en ligne leader proposant de nombreux vêtements de mode parmi les plus branchés et les plus exceptionnels d'aujourd'hui. Les collections de vêtements abordables de Zaful démontrent une excellence dans le savoir-faire, un désir de tendance, et fournissent une qualité exceptionnelle ainsi qu'un service clients de premier ordre, qui raviront les fans de mode et les conduiront à revenir pour de nouveaux achats.

Lien connexe :



www.zaful.com/?lkid=10267577

www.sammydress.com/?lkid=10267577

www.rosegal.com/?lkid=10267577

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 23:10 et diffusé par :