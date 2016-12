18e édition du Train des Fêtes du Canadien Pacifique : déjà 1,2 million de dollars et 250 000 livres de nourriture récoltés







CALGARY, le 22 déc. 2016 /CNW/ - La 18e édition du Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) n'est pas passée inaperçue cette année en Amérique du Nord, puisqu'elle a permis d'amasser jusqu'à présent 1,2 million de dollars et 250 000 livres de nourriture.

Alors que les banques alimentaires comptent encore l'argent récolté et pèsent les denrées remises à chacun des arrêts, on estime que le programme aura permis de recueillir plus de 13 millions de dollars canadiens et quatre millions de livres de nourriture depuis sa création en 1999.

« En raison des besoins croissants en banques alimentaires des collectivités au Canada et aux États-Unis, le programme du Train des Fêtes du CP revêt une importance grandissante » explique E. Hunter Harrison, chef de la direction du CP. « En plus de permettre d'amasser des dons alimentaires et pécuniaires, le Train des Fêtes du CP favorise l'entraide, répand la joie et permet aux gens de commencer le temps des Fêtes sur une note positive. Nous tenons donc à remercier les collectivités de l'ensemble de notre réseau qui soutiennent ce programme et redonnent à leurs voisins. »

Le Train des Fêtes du CP 2016 a présenté exclusivement des artistes musicaux canadiens comprenant des lauréats de multiples prix Juno et de l'Association de la musique country canadienne. Le train canadien comptait parmi ses invités musicaux Dallas Smith et le groupe Odds. À bord du train américain, Kelly Prescott a fait équipe avec Doc Walker, de Montréal à Windsor, en Ontario, puis avec Colin James pour les spectacles dans le Midwest et les Great Plains. Au Québec, c'est Jonathan Roy qui a animé les événements.

Or, le programme du Train des Fêtes n'est pas la seule façon dont le CP donne aux banques alimentaires. En effet, il offre à Banques alimentaires Canada des services de transport à hauteur de 250 000 $ pour soutenir leur Système national du partage des aliments. Depuis 2011, la contribution du CP a permis d'apporter plus de 16 millions de livres de nourriture et de biens ménagers à des organisations alimentaires partout au Canada.

« Nous sommes reconnaissants de l'aide en nature apportée par le CP à Banques alimentaires Canada sous la forme de services de transport et des dons en argent qu'elle effectue pour les collectivités dans le cadre du programme du Train des Fêtes, » explique Katharine Schmidt, directrice générale, Banques alimentaires Canada. « Le CP et Banques alimentaires Canada ont une longue histoire de collaboration et l'avenir de ce partenariat est prometteur. »

Le concours de photos « Capturer l'esprit » est maintenant terminé et les gagnants ont été choisis. Ces six gagnants recevront chacun un ensemble de prix du CP, incluant un trajet à bord du Train des Fêtes 2017 et un montant de 1 000 $ à donner à la banque alimentaire de son choix. Nous annoncerons le nom des gagnants sur les pages du Train des Fêtes du CP dans les médias sociaux.

Facebook/HolidayTrain

Twitter @CPHolidayTrain

Instagram @CPHolidayTrain

Pour obtenir de plus amples renseignements, des photos, une carte des itinéraires et des images téléchargeables des deux trains, visitez le http://www.cpr.ca/holiday-train.

À propos du Train des Fêtes du Canadien Pacifique

Le Train des Fêtes du CP est une campagne itinérante qui présente des concerts gratuits pendant la période des Fêtes et qui invite la population à offrir de l'argent et des denrées afin de lutter contre la faim et de participer au réapprovisionnement des banques alimentaires partout au Canada et aux États-Unis. Depuis 1999, la campagne du Train des Fêtes a permis de recueillir plus de 13 millions de dollars canadiens et quatre millions de livres de nourriture. Chaque Train des Fêtes mesure environ 1 000 pieds de long et compte 14 wagons ornés de centaines de milliers de lumières à DEL dernier cri ainsi qu'un wagon couvert converti en scène mobile pour les artistes.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec huit ports importants, notamment ceux de Vancouver et de Montréal, fournissant aux clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés dans tous les coins du globe. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP.

SOURCE Canadian Pacific Holiday Train

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 19:37 et diffusé par :