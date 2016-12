Fineqia annonce une proposition de placement privé et un règlement de dette







VANCOUVER, Colombie Britannique, December 22, 2016 /PRNewswire/ --

- Les $ expriment des CDN

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTCPink : FNQQF) (Francfort : FNQA) a le plaisir d'annoncer que la Société a conclu un placement privé sans courtier (le « Placement privé ») pour la vente de jusqu'à 66 666 666 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,015 $ par Unité dans le but de générer jusqu'à 1 000 000 $ de recettes brutes, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Chaque Unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription pouvant être exercé pendant cinq ans à 0,05 $ par action. Si le prix de clôture s'élève à 0,20 $ ou plus par action pendant une période de 20 jours de cotation consécutifs à n'importe quel moment après quatre mois et un jour de la date de clôture, les bons de souscription échoiront le 30e jour après la date à laquelle la Société avise les détenteurs de bons de souscription, et ces derniers n'auront plus le droit d'acquérir.

La Société annonce également que, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, certains créanciers ont accepté de recevoir des actions ordinaires de la Société pour des services de conseil et autres fournis à la Société totalisant environ 250 000 $ par l'émission d'actions ordinaires au prix réputé de 0,05 $ par action ordinaire pour les initiés et de 0,015 $ par action ordinaire pour les tiers.

Les titres offerts dans le cadre du Placement privé n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, (l'« U.S. Securities Act ») ou toute législation des États-Unis sur les valeurs mobilières, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la loi U.S. Securities Act et des lois d'État américaines applicables sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fineqia International Inc.

Le modèle commercial de Fineqia consiste à fournir une plateforme en ligne et des services associés pour le placement de titres de créance et de capitaux, initialement au Royaume-Uni. Cette plateforme mettra en relief les risques avec transparence et décrira les opportunités impliquées de manière objective. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES NI SES PRESTATAIRES DE SERVICES RÉGLEMENTAIRES N'ONT VÉRIFIÉ ET N'ACCEPTENT AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA VÉRACITÉ OU L'EXACTITUDE DU CONTENU DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations exprimées dans ce communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des tendances que la Société croit, prévoit ou anticipe, ou non, dans l'avenir (y compris mais sans s'y limiter les déclarations concernant des acquisitions ou financements potentiels), constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes ou expressions de nature prospective comme « peut », « va », « devrait », « continuera », « s'attend à », « prévoit », « juge », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des résultats prévus par ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité de la Société à effectuer son changement d'activités, sa capacité à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publiés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective.

Karolina Komarnicka, directrice du marketing, Tél. : +1(778)654-2324, E-mail : info@fineqia.com, Site Internet : http://www.fineqia.com

