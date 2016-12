Services Québec à La Tuque - Des services gouvernementaux regroupés sous un même toit







LA TUQUE, QC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - À compter du 5 janvier 2017, le Centre local d'emploi de La Tuque, situé au 655, rue Desbiens, deviendra un bureau de Services Québec.

Également, ce bureau sera accrédité à titre de mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Il prendra le relais du mandataire privé actuel, la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice inc, situé dans la même localité. Il offrira les services de la SAAQ dès le 5 janvier, à compter de 13 h.

À cette adresse, la population de la Haute-Mauricie aura donc accès à une gamme élargie de services sous un même toit : des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, de l'accompagnement dans les démarches administratives, des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation ainsi que les services du Registre foncier du Québec, auxquels s'ajouteront les services liés à l'immatriculation et aux permis de conduire de la SAAQ.

Le nouveau bureau de Services Québec offrira aux citoyens et aux entreprises un accueil commun pour tous les services. La clientèle aura aussi accès à une salle libre-service où elle pourra utiliser des équipements (ordinateur, imprimante, téléphone), notamment pour des services en ligne.

Avec ce regroupement des services en Haute-Mauricie, le gouvernement du Québec donne suite à son engagement de simplifier les relations avec l'État en faisant de Services Québec la porte d'entrée des citoyens et des entreprises sur tout le territoire pour les services gouvernementaux.

