Premier droit d'initiative en arrondissement : Laurence Lavigne Lalonde salue les citoyens de Maisonneuve-Longue-Pointe







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Un groupe de citoyens de Mercier-Hochelaga?Maisonneuve a marqué l'histoire de Montréal cette semaine en devenant le premier à se prévaloir du droit d'initiative en consultation publique. Ce droit, régi par la Charte montréalaise des droits et responsabilités, permet aux citoyens d'obtenir une consultation publique sur un sujet qui soulève des enjeux importants dans leur communauté. « Je suis très fière de l'implication des citoyens de Maisonneuve-Longue-Pointe qui, face à l'inaction du maire Réal Ménard, ont décidé de prendre leur avenir en main, de faire connaître leur préoccupation et leur vision quant à l'avenir des terrains industriels de l'arrondissement et de demander la tenue d'une consultation publique sur le sujet », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, conseillère du district Maisonneuve-Longue-Pointe.

Afin d'obtenir une consultation publique menée par l'arrondissement, les citoyens doivent recueillir 5000 signatures de résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sur un formulaire papier fourni par la Ville de Montréal. Le tout doit être complété dans un délai de 90 jours.

La démarche, bien que complexe, emballe Laurence Lavigne Lalonde. « À maintes reprises, les citoyens ont demandé au maire de l'arrondissement de mieux encadrer l'avenir des terrains industriels, particulièrement ceux de la Cité de la logistique, mais celui-ci est resté les bras croisés. S'il est dommage que les citoyens doivent mener une si grande campagne pour se faire entendre, je ne peux que me réjouir que la démocratie participative soit bien en vie dans notre arrondissement », a-t-elle affirmé.

Hier, le groupe de citoyens à l'origine de ce droit d'initiative, regroupé sous le nom de « 5000 signatures pour MHM », a lancé sa campagne de signature de la pétition, son site Web et sa page Facebook. Il prévoit plusieurs séances d'information au cours des trois prochains mois pour les personnes prêtes à s'impliquer dans cette campagne.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 16:21 et diffusé par :