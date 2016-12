L'Association des vignerons de Brome-Missisquoi célébrait aujourd'hui au Metro Plus Plouffe de Bromont l'arrivée des vins du Québec en épicerie







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Sur la photo de gauche à droite : Patrick Plouffe, copropriétaire du Groupe Plouffe; Léon Courville, président de l'Association des vignerons de Brome-Missisquoi et propriétaire du Domaine Léon Courville; Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi et Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; François Bonnardel, député de Granby, Coalition Avenir Québec; Daniel Plouffe, copropriétaire du Groupe Plouffe; L'Honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi, Parti libéral du Canada.

SOURCE METRO INC.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 16:01 et diffusé par :