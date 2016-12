Décès de Joanne Corneau - Le Québec salue l'oeuvre d'une grande ambassadrice de la culture québécoise à l'international







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, rendent hommage à l'artiste peintre Joanne Corneau, mieux connue sous le nom de Corno, qui s'est éteinte hier, à 64 ans.

« C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès de cette brillante artiste peintre dont l'oeuvre s'est distinguée bien au-delà des frontières québécoises. Au cours de sa carrière, elle s'est forgé une solide réputation qui lui a valu un succès international retentissant. Par son art, Corno a su toucher le coeur de milliers de personnes. Son rêve, son audace et sa persévérance lui auront permis de laisser une empreinte importante dans le paysage culturel du Québec et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le Québec en entier qui salue cette artiste remarquable et qui offre ses condoléances à ses proches et amis », a déclaré la ministre St-Pierre.

« Avec son style unique qui rompait avec les conventions, Corno a écrit une page de l'histoire de la peinture au Québec et dans le monde. Elle est l'une de ces créatrices profondément originales dont les oeuvres ont changé notre regard sur les formes, sur les couleurs, sur la vie. Je salue l'immense contribution de cette artiste majeure qui, paraphant ses tableaux d'un vibrant Corno à la calligraphie énergique, a signé une grande oeuvre », a souligné le ministre Fortin.

Originaire de Chicoutimi, Joanne Corneau a d'abord obtenu un diplôme des Beaux-Arts de l'Université du Québec à Montréal avant de s'installer à New York en 1992 pour y pratiquer son art. Ses chefs-d'oeuvre ont dès lors parcouru le monde entier, allant de New York à Singapour, en passant par Londres, Hong Kong, Séoul et Dubaï, entre autres.

