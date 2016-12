Mise à jour - Santé Canada examine les possibles effets négatifs des anesthésiques généraux et des sédatifs sur les jeunes enfants et les foetus







OTTAWA, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Santé Canada examine l'innocuité de certains médicaments utilisés pour l'anesthésie générale et la sédation d'enfants de moins de 3 ans ou de femmes enceintes qui en sont à leur troisième trimestre. Ces mesures font suite à une récente communication (en anglais seulement) dans laquelle la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avertit le public que l'utilisation répétée ou prolongée d'anesthésiques généraux ou de sédatifs chez les personnes appartenant à ces groupes pourrait avoir de possibles effets négatifs sur le développement du cerveau des enfants.

Les anesthésiques « généraux » et les sédatifs sont administrés en milieu de soins par des spécialistes hautement qualifiés pour que les patients ne soient pas conscients et ne ressentent pas de douleur pendant des interventions chirurgicales, des actes médicaux ou des tests. Les anesthésiques généraux sont habituellement administrés par injection dans une veine ou par inhalation. Les risques mentionnés ne touchent pas les anesthésiques « locaux » ni « locorégionaux », qui sont utilisés pour engourdir des parties ou des régions précises du corps.

Comme il est mentionné dans la communication de la FDA, des études menées chez de jeunes animaux ont montré que les anesthésiques peuvent être nocifs pour le développement du cerveau. Certaines études réalisées chez des enfants ayant subi une anesthésie générale donnent à penser qu'il pourrait y avoir des effets à long terme touchant l'apprentissage et le comportement, tandis que d'autres études n'ont révélé aucun lien. Il est difficile de savoir si ces effets sont dus aux médicaments ou à d'autres causes, comme le problème médical pour lequel une anesthésie générale a été requise. Selon la FDA, de récentes études menées chez les humains suggèrent qu'il est improbable qu'une exposition unique et relativement de courte durée de nourrissons et de jeunes enfants à des anesthésiques généraux ou à des sédatifs ait des effets négatifs sur l'apprentissage et le comportement.

Santé Canada se penche actuellement sur cette question d'innocuité et collabore avec des organismes étrangers. Il évalue tous les renseignements connus, y compris ceux tirés de la littérature scientifique et des nouveautés internationales, pour déterminer si l'étiquetage actuel reflète bien les connaissances scientifiques acquises au moyen d'études expérimentales sur animal.

Le Ministère continuera de fournir à la population canadienne, y compris aux professionnels de la santé, des mises à jour à mesure que l'examen progresse. Il prendra aussi les mesures qui s'imposent pour optimiser les bienfaits et réduire les risques associés à l'administration d'anesthésiques et de sédatifs à des enfants et à des femmes enceintes.

Les anesthésiques et les sédatifs sont essentiels pour prévenir la douleur pendant des interventions chirurgicales, des actes médicaux et des tests. Ils sont indispensables pour la réalisation d'interventions cruciales, qui peuvent même sauver des vies, et qu'il vaut mieux ne pas retarder. Les patients et les professionnels de la santé devraient soupeser les risques et les bienfaits afin de décider de la nécessité de procéder à une intervention et du moment pour le faire. Les femmes enceintes, les parents et les gardiens devraient discuter avec un professionnel de la santé de toutes leurs questions et préoccupations concernant l'administration de sédatifs et d'anesthésiques généraux ou la nécessité d'une intervention médicale.

