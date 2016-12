Les Métaux Niobay annonce l'adoption d'un nouveau plan d'options d'achat d'actions







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - Les Métaux Niobay inc. (la "Société") (TSX CROISSANCE:NBY) annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau régime d'options d'achat d'actions "à nombre variable" (le "Nouveau Régime"), sous réserve de l'obtention des approbations des actionnaires de la Société et de la Bourse de croissance TSX ("TSX-V").

Le Nouveau Régime a été approuvé conditionnellement par le TSX-V et sera soumis pour approbation aux actionnaires de la Société à son assemblée annuelle des actionnaires 2017. Toute option d'achat d'actions octroyée en vertu du Nouveau Régime après la date des présentes et avant l'approbation des actionnaires sera également sujette à, et ne pourra être levée avant, l'obtention de l'approbation des actionnaires désintéressés. Si cette approbation n'est pas obtenue, les options d'achat d'actions octroyées en vertu du Nouveau Régime seront résiliées.

Le Nouveau Régime remplacera le régime d'options d'achat d'actions "à nombre fixe" de la Société. En vertu du Nouveau Régime, le conseil d'administration peut octroyer des options d'achat d'actions à des dirigeants, administrateurs, employés et consultants de la Société jusqu'à un maximum de 10% du nombre total d'actions en circulation de temps à autre, moins toutes actions réservées pour émission en vertu du régime d'options d'achat d'actions "à nombre fixe". Plus de détails à propos du Nouveau Régime seront fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction pour l'assemblée annuelle des actionnaires 2017.

Nomination d'un secrétaire corporatif

La Société a aussi le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Carole Plante en tant que secrétaire corporatif de la Société. Mme Plante a obtenu un diplôme en droit à l'Université de Montréal en 1983 et est membre du Barreau du Québec. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur minier, principalement comme conseillère juridique principale et secrétaire corporatif pour diverses sociétés cotées en bourse ayant eu des activités minières à l'échelle internationale. Mme Plante agit actuellement comme conseillère juridique et secrétaire pour un certain nombre de sociétés cotées sur le TSX-V.

À propos de Les Métaux Niobay inc.

Les Métaux Niobay inc. est une société d'exploration minière qui détient un intérêt de 100% de la propriété James Bay Niobium en Ontario, Canada et un intérêt de 72.5% du projet de niobium / tantale Crevier au Québec, Canada. Niobay détient également des intérêts dans les propriétés aurifères Ikungu et Ikungu East en Tanzanie.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué.

Suivez-nous sur Twitter : https://mobile.twitter.com/NiobayMetals

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/niobay-metals-inc.?trk=biz-companies-cym

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 16:03 et diffusé par :