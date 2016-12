Déclaration - Nomination d'Ivan Zinger au poste d'enquêteur correctionnel du Canada par intérim







OTTAWA, le 22 déc. 2016 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Je suis heureux que M. Ivan Zinger ait été nommé au poste d'enquêteur correctionnel. Les nombreuses années d'expérience et de dévouement de M. Zinger à titre d'actuel directeur exécutif et avocat général pour le Bureau de l'enquêteur correctionnel contribueront à ce nouveau rôle. Je suis impatient de travailler, avec lui ainsi qu'avec le Bureau, afin de continuer de respecter l'engagement du gouvernement à veiller à ce que le système correctionnel fédéral du Canada demeure juste, humain et efficace.

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier M. Howard Sapers pour son service inestimable et dévoué au cours des douze dernières années. »

La durée de cette nomination est d'un an ou jusqu'à ce qu'un nouvel enquêteur correctionnel soit nommé. La nomination entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour trouver un nouvel enquêteur correctionnel sera lancé en temps opportun.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada, veuillez consulter http://www.oci-bec.gc.ca/index-fra.aspx.

Biographie:

M. Ivan Zinger a obtenu un diplôme en common law de l'Université d'Ottawa en 1992 et il a terminé son stage comme adjoint judiciaire à la Cour fédérale du Canada. En 1999, il a obtenu un doctorat de l'Université Carleton (Ottawa) en psychologie du comportement criminel. Il est professeur auxiliaire au département de droit de l'Université Carleton.

M. Zinger est entré à la fonction publique en 1996, et a depuis occupé divers postes de cadre en politiques et en recherches dans des ministères et des organismes fédéraux en lien avec la sécurité publique. En 2004, il commence à travailler au Bureau de l'enquêteur correctionnel (ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale), et en 2009, il est devenu le directeur exécutif et avocat général pour cet organisme. À compter du 1er janvier 2017, M. Zinger occupera le poste d'Enquêteur correctionnel du Canada en vertu de l'article 161 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Au fil des ans, M. Zinger a développé une expertise relative aux droits de la personne qui s'appliquent au pays et à l'échelle internationale en milieu carcéral. Ses publications universitaires sont importantes et comprennent des articles sur une variété de sujets, notamment la surveillance des établissements carcéraux, l'éthique, les délinquants dangereux, les questions liées au traitement, le diagnostic de la psychopathie, la libération conditionnelle, l'isolement en milieu carcéral et l'impact sur les services correctionnels politiques sévères en matière du maintien de l'ordre.

M. Zinger est le récipiendaire du Prix de partenariat 2014 de l'APEX pour avoir « contribué à rehausser la sécurité des collectivités canadiennes en établissant des partenariats solides et efficaces dans l'ensemble du pays et à l'étranger, et en contribuant à la mise en place de pratiques correctionnelles plus efficaces au Canada.» Ce prix prestigieux est l'un des six prix présentés annuellement par l'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada.

