Bilan de la session parlementaire d'automne 2016 - Le changement en marche dans notre métropole







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, a tenu en cette fin de session parlementaire à rappeler certains gestes posés par le gouvernement du Québec pour soutenir le rayonnement et la prospérité de la métropole.

Reconnaissance du statut particulier de la métropole

« La vitalité économique du Québec passe par celle de notre métropole. Ainsi, nous voulons donner à Montréal les outils nécessaires pour qu'elle puisse jouer ce rôle et se développer pleinement, tant au plan économique que social. », a souligné le ministre Coiteux.

En accord avec cette vision, le ministre a déposé à l'Assemblée nationale, le 8 décembre dernier, le projet de loi no 121, Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Le projet de loi vise à octroyer à la Ville de nouveaux pouvoirs pour assurer son développement économique et à lui donner une plus grande autonomie en matière d'aménagement du territoire, de culture et de patrimoine et davantage de latitude quant à sa gouvernance. Il est assorti d'une entente-cadre « Réflexe Montréal »qui prévoit la conclusion d'ententes sectorielles qui accorderont une plus grande autonomie et flexibilité à la Ville dans les domaines de l'habitation, de la lutte contre l'itinérance, de l'immigration, de la culture et du patrimoine ainsi que des infrastructures et équipements scolaires. Cette entente contient également l'octroi d'une aide annuelle qui atteindra 50 millions de dollars en 2021-22 pour le soutien aux projets de développement économique et une aide inconditionnelle de 83 millions de dollars indexée selon un indice de l'évolution économique (ici)

Un réseau électrique métropolitain

Le ministre a également souligné la mise en oeuvre du Réseau électrique métropolitain (REM), un projet novateur et ambitieux qui sera bénéfique à toute la collectivité et qui améliorera la mobilité dans la région métropolitaine. Le gouvernement du Québec et CDPQ-Infra travaillent en étroite collaboration pour concrétiser cet important réseau. Soulignons l'annonce, cet automne, de l'ajout de trois nouvelles stations au projet de REM (ici) afin d'assurer sa connectivité aux réseaux de transport existants.

Des actions concrètes pour la métropole

Rappelons qu'au cours des derniers mois, le gouvernement du Québec a été proactif et a contribué à plusieurs initiatives qui auront un effet positif sur le développement de la métropole et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Mentionnons entre autres :

Santé

Ouverture à Saint-Laurent de la première superclinique au Québec, ouverte 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, pour un minimum de 30 000 consultations par année (ici)

de la première superclinique au Québec, ouverte 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, pour un minimum de 30 000 consultations par année (ici) Inauguration des nouveaux bâtiments du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Éducation

Près de 35 millions de dollars pour la construction de la nouvelle école Irénée-Lussier pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (ici)

Plus de 6 millions de dollars pour l'agrandissement de l'école Saint-Luc (ici)

(ici) Près de 12 millions de dollars pour l'aménagement d'une nouvelle école primaire dans le quartier Saint-Michel (ici)

(ici) 94 millions de dollars pour soutenir HEC Montréal dans son projet de construction d'un complexe intégré d'enseignement et de recherche au centre-ville de Montréal (ici)

145 millions de dollars pour la construction du nouveau complexe des sciences sur le campus d' Outremont de l'Université de Montréal (ici)

Création d'emploi

Près de 2,6 millions de dollars au studio Moment Factory pour la formation de sa main-d'oeuvre et la création de 350 emplois (ici)

Prêt de 2,44 millions de dollars du gouvernement du Québec attribué par l'entremise d'Investissement Québec à l'entreprise ON Animation Studios pour la création de 300 emplois dans le domaine de l'animation à Montréal au cours des trois prochaines années (ici)

12 millions de dollars au Groupe Hypertec à Saint?Laurent pour la réalisation d'un projet d'investissement qui créera plus de 260 emplois à Montréal (ici)

Culture

2,6 millions de dollars pour des travaux au Centre canadien d'architecture de Montréal (ici)

8,4 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement du théâtre du Nouveau Monde (ici)

18,5 millions de dollars pour l'inauguration du nouveau pavillon du Musée des beaux-arts de Montréal

Habitation

Inauguration officielle d'un immeuble de six étages dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville comprenant 79 nouveaux logements abordables qui favorisent l'intégration des adultes ayant une déficience intellectuelle légère (ici)

Transport collectif

Plus de 65,3 millions de dollars à l'Agence métropolitaine de transport et à la Société de transport de Montréal pour offrir des services de transport en commun de qualité dans la région de Montréal (ici)

375e anniversaire de Montréal

L'année 2017 sera une année charnière pour le rayonnement de Montréal à l'international. Fier partenaire des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, le gouvernement du Québec investit 60 millions de dollars dans les festivités et 250 millions de dollars dans la réalisation de plusieurs legs durables qui constitueront un véritable héritage pour les générations à venir. « Ces investissements s'inscrivent dans notre volonté de mettre en lumière l'histoire, le patrimoine, la culture, l'innovation, la créativité et la diversité qui font la richesse de Montréal », a souligné le ministre Coiteux (ici).

« Les gestes que nous posons témoignent de notre volonté d'offrir aux Montréalais et à tous les Québécois une métropole résolument tournée vers l'avenir dont ils seront fiers », a-t-il conclu.

