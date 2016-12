Avis - Les produits non autorisés « Lithium Plus », « Serotonin Support » et « Brain Support » peuvent présenter de graves risques pour la santé







Problème

Santé Canada informe les Canadiens que trois produits non autorisés, à savoir « Lithium Plus », « Serotonin Support » et « Brain Support », peuvent présenter de graves risques pour la santé parce qu'ils peuvent contenir de l'orotate de lithium, médicament d'ordonnance. La société Cutting Edge Naturals a vendu ces produits et indiqué qu'ils contenaient de l'orotate de lithium sur les sites Web cuttingedgenaturals.com et cuttingedgenutraceuticals.com.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé ces produits.

Produits visés

Lithium Plus

Serotonin Support

Brain Support

Conseils aux consommateurs

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous les avez utilisés et que vous êtes inquiet de votre santé.

Vérifiez si Santé Canada a autorisé la vente des produits de santé en consultant les étiquettes. Les produits de santé autorisés ont un numéro d'identification de médicament (DIN) de huit chiffres, un numéro de produit de santé naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN?HM). Vous pouvez aussi vérifier si les produits sont homologués en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

a autorisé la vente des produits de santé en consultant les étiquettes. Les produits de santé autorisés ont un numéro d'identification de médicament (DIN) de huit chiffres, un numéro de produit de santé naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN?HM). Vous pouvez aussi vérifier si les produits sont homologués en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada. Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

Transmettez vos plaintes au sujet de produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675 ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Contexte

Le lithium est un médicament d'ordonnance qui ne doit être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Vous ne devriez prendre du lithium qu'après avoir reçu un diagnostic et une ordonnance d'un professionnel de la santé. Sinon, vous pourriez ne pas recevoir un traitement approprié pour votre problème de santé et vous vous exposez à un risque d'interactions médicamenteuses ou d'effets secondaires néfastes.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a demandé à Cutting Edge Naturals de retirer les produits de ses sites Web et il surveillera les mesures prises par la société. Si d'autres détaillants ou distributeurs de ces produits sont découverts, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et en informera les Canadiens.

