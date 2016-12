Ipsen modifie l'accord de licence conclu avec Exelixis afin de commercialiser et de développer le cabozantinib au Canada







Le cabozantinib est actuellement indiqué pour le traitement des patients atteints d'un carcinome avancé du rein aux États-Unis et en Europe

MISSISSAUGA, ON, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., la filiale canadienne d'Ipsen, a annoncé aujourd'hui qu'Ipsen et Exelixis avaient modifié leur accord exclusif de collaboration et de licence pour la commercialisation et le développement continu du cabozantinib, un nouveau médicament prometteur en cours de développement contre le carcinome du rein. Dorénavant, Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. détiendra les droits de commercialisation du cabozantinib qui n'a pas encore été approuvé au Canada.

« Cette annonce témoigne de notre engagement à l'égard de l'innovation et de notre volonté d'offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients canadiens, tout en s'inscrivant dans nos efforts pour créer de nouveaux emplois de grande qualité dans tout le Canada, a déclaré Mme. Lyndal Walker, directeur général d'Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. Étant donné que le Canada est l'un des dix plus importants marchés au monde, l'obtention des droits commerciaux relatifs au cabozantinib contribue grandement à renforcer notre gamme de produits oncologiques dans ce pays. »

L'accord commercial canadien avec Exelixis concernant le cabozantinib modifie l'accord actuel d'Ipsen pour la commercialisation hors des États-Unis et du Japon. Signé en février 2016, l'accord original octroyait à Ipsen des droits de commercialisation exclusifs quant aux indications actuelles et éventuelles du cabozantinib hors des États-Unis, du Canada et du Japon. En vertu de cet accord, Exelixis est admissible à des paiements d'étapes réglementaires pour chaque approbation du cabozantinib au Canada. Conformément à l'accord initial entre les parties, l'accord prévoit également des paiements potentiels liés à l'atteinte d'étapes commerciales et qu'Exelixis puisse recevoir des redevances sur les ventes nettes du cabozantinib réalisées par Ipsen au Canada.

« Il est nécessaire de continuer la recherche et l'innovation en ce qui concerne de nouveaux traitements contre le carcinome du rein, voilà pourquoi cette annonce est importante pour les patients canadiens, a indiqué le Dr Denis Soulières, hémato-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). De nouveaux traitements offrent plus d'options aux personnes atteintes de ce cancer difficile à traiter. »

« Le fait d'étendre au Canada la portée de notre accord mondial relatif au cabozantinib s'inspire de notre mission d'offrir des médicaments importants aux patients qui en ont besoin dans toute l'Amérique du Nord, a mentionné Mme. Cynthia Schwalm, vice-présidente exécutive, Opérations commerciales Amérique du Nord pour Ipsen Biopharmaceuticals. Alors que nous accroissons notre présence en Amérique du Nord, nous continuerons de conclure des partenariats clés dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé afin d'offrir des solutions thérapeutiques de spécialité dans les domaines de l'oncologie, de l'endocrinologie et des neurosciences. »

À propos d'Ipsen

Ipsen est un groupe pharmaceutique de spécialité international qui a affiché en 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 1,4 milliard d'euros. Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. L'ambition d'Ipsen est de devenir un leader dans le traitement des maladies invalidantes. Ses domaines d'expertise comprennent l'oncologie, les neurosciences, l'endocrinologie (adulte et enfant). L'engagement d'Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de la vessie ou de tumeurs neuroendocrines. Ipsen bénéficie également d'une présence significative en médecine générale. Par ailleurs, le Groupe a une politique active de partenariats. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes en peptides et en toxines situées au coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences du vivant (Les Ulis/Paris-Saclay, France 3 / 4; Slough / Oxford, UK ; Cambridge, US). En 2015, les dépenses de R&D ont atteint près de 193 millions d'euros. Le Groupe rassemble plus de 4 600 collaborateurs dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le compartiment A d'Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150) et sont éligibles au SRD (« Service de Règlement Différé »). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a mis en place un programme d'American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR d'Ipsen se négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole IPSEY. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com.

À propos d'Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc.

Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, est la filiale canadienne d'Ipsen et est en activité depuis octobre 2015. Pour plus de renseignements sur Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., visitez www.ipsen.ca.

